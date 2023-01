"OraSì che può cambiare la stagione"

L’OraSì si lascia alle spalle i malumori del post Cividale e si riprende quei due punti esterni che fino ad ora erano sempre sfuggiti, anche quando le prestazioni erano state brillanti. La squadra è in salute e lo ha dimostrato con una bella prova di carattere e tenuta fisica e mentale che ha portato al primo successo esterno della stagione e alla seconda vittoria nelle ultime tre partite. Lo ha certificato coach Lotesoriere nel post partita e lo sottolinea anche Danilo Petrovic, autore di una buona prova da 10 punti, 3 rimbalzi e 3 assist con mani un po’ freddine nel tiro da tre (0 su 3), ma molto efficaci vicino a canestro (4 su 4). "È stata una partita molto tosta perché abbiamo combattuto tantissimo sul piano fisico - commenta il numero 21 dei giallorossi -. Siamo rimasti in vantaggio a lungo, ma loro hanno saputo recuperare poiché sono una squadra che ha un talento offensivo diffuso e un americano molto forte".

L’OraSì ha toccato anche gli 11 punti di vantaggio nel terzo periodo, sul 46-57, ma ha visto tutto il suo bottino dissiparsi nell’ultimo quarto. Quando Smith ha segnato la tripla del vantaggio e Parravicini quella del +5, portando i suoi sul 72-67, per Ravenna sembrava giunto il solito epilogo amaro. Ma stavolta la reazione non si è fatta attendere. La capacità di rispondere alle difficoltà è una caratteristica che la squadra ha nelle sue corde, ma che non sempre ha dimostrato. Serviva quindi una bella prova di carattere dopo Cividale e questa è arrivata. "Nardò ha ribaltato il punteggio, ma noi non abbiamo sbandato. Inoltre siamo stati bravissimi a reagire segnando i punti quando contava di più. Siamo rimasti uniti e abbiamo trovato dei canestri facili che hanno piegato la loro resistenza, dimostrando di essere più determinati dei nostri avversari nei momenti cruciali". Sono proprio di Petrovic i liberi della staffa che hanno fissato il punteggio sull’89-85 finale.

In definitiva si tratta di un successo fondamentale per la stagione giallorossa poiché regala morale e fiducia. Ed è proprio di questi due connotati che la squadra ha bisogno in questo momento. C’è ancora tanto da fare per risalire la china, ma c’è anche la possibilità di farlo. "Sarebbe stato meglio avere qualche punto in più a questo punto del campionato - ammette Petrovic - ma questa partita può davvero cambiare la nostra stagione. Adesso sul nostro cammino si presentano delle sfide difficilissime, ma dopo Nardò possiamo affrontarle a testa alta". L’OraSì è attesa infatti dal trittico di derby con Forlì, Ferrara e Cento. Domenica al Pala de André ci sarà Forlì nel derby più sentito dell’anno, i biglietti, saranno disponibili da oggi presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, fino a venerdì, dalle 9 alle 12.30. È inoltre possibile acquistare i tagliandi (solo per quanto riguarda il settore ovest) anche presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, tutti i giorni dalle 9 alle 19

Stefano Pece