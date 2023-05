OraSì Con Casale senza possibilità d’errore

Si avvicina il momento della verità per l’OraSì che fra poco più di 24 ore sarà impegnata nella partita più importante della stagione. Se vince con Casale (si gioca domani al Pala de André alle ore 18) ha qualche speranza di raggiungere gli spareggi playout, se perde, si ritroverà con un piede e mezzo in serie B. "Siamo in una situazione difficile – ammette Federico Bonacini –. Dopo avere risollevato gli animi grazie alla vittoria ottenuta a Roma, la sconfitta a Cremona ci ha di nuovo spezzato le gambe. Con Casale sarà di nuovo uno spareggio, una partita spartiacque della nostra stagione". Dopo un paio di partite al di sotto delle sue medie stagionali, a Roma e a Cremona Bonacini è tornato sui propri livelli, sia per cifre espresse che per intensità di gioco. Tuttavia l’atteggiamento generale della squadra non è stato quello di un gruppo che si trova con l’acqua alla gola, pertanto domani servirà ben altro carattere. "Dobbiamo mettere in campo l’atteggiamento migliore possibile. Questa settimana abbiamo cercato di lavorare proprio su questo, concentrandoci soprattutto su noi stessi e sui nostri giochi". Non sono parole buttate lì a caso quelle di Bonacini perché in queste prime quattro partite l’OraSì è stata la peggiore nemica di sé stessa, al di là del valore degli avversari. Serve una mente lucida e una maggiore continuità per continuare a sperare. Anche perché esiste ancora una possibilità. "A parte Chieti che si trova un gradino sopra, vedo grande equilibrio nel girone. In queste ultime tre giornate può succedere di tutto, ma per noi passa tutto dalla sfida con Casale". La Novipiù è in difficoltà quanto l’OraSì. Partita con due vittorie nelle prime tre gare, si è un po’ piantata, perdendo le ultime due. Ravenna può agganciarla se vince con uno scarto inferiore ai 12 punti e superarla se porta a proprio favore la differenza canestri. Ma prima che alla matematica è necessario pensare alla vittoria. "Non sarà facile – conclude Bonacini –. Loro hanno ottime individualità, ma credo comunque che sia una partita alla nostra portata e abbiamo l’obbligo di provare ogni strada per portarla a casa". La società ha deciso di offrire l’ingresso gratuito ai residenti delle zone colpite dalle alluvioni.

Stefano Pece