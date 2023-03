OraSì, con Cremona match da non sbagliare

Servirà l’apporto della città all’OraSì per conquistare la permanenza nel secondo campionato nazionale, e per centrare l’obiettivo la società ha chiamato a raccolti i tifosi con lo slogan ‘tutti a palazzo, difendiamol’A2!’. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di scegliere la strada dei prezzi popolari per provare a riempire il Pala De Andrè ed infatti il costo del biglietto per le quattro gare della seconda fase sarà di 10 euro per tutti i settori ad esclusione di quello delle poltrone che ne costa 22. Restano validi gli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione che permetteranno quindi di seguire gratuitamente tutti i match. Inoltre saranno disponibili due biglietti omaggio per ogni partita casalinga per tutti coloro che a giugno parteciparono alla campagna ‘Ravenna per il basket’, facendo una donazione per la sopravvivenza della società. L’esordio sarà domenica alle 18 al Pala De Andrè contro la Juvi Cremona e la prevendita inizierà oggi al Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5 a Ravenna (i biglietti si possono acquistare tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket. I tagliandi sarano disponibili anche nella sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da oggi fino a mercoledì dalle 9 alle 12.30, e domenica dalle 17 alle biglietterie del palasport).

Vista la formula e la classifica iniziale con tutte le 8 squadre a 6 punti, il match inaugurale contro la Juvi Cremona diventa già decisivo. L’OraSì dovrà approfittare di una squadra in crisi che sta provando a rialzare la testa dopo l’arrivo in panchina di Paolo Moretti, sconfitto all’esordio con Cantù, che ha preso il posto di Alessandro Crotti, l’uomo che portò il club in A2 lo scorso giugno. Il punto di forza è l’americano Bryce Douvier, uno dei pochi insieme a Davide Reati a trovare con continuità la via del canestro: Cremona è infatti il terzultimo attacco del girone Verde con 73.2 punti segnati di media. La formula non prevede la possibilità di compiere passi falsi, perché le prime due al termine delle otto gare si salveranno, le classificate dal 3° al 6° posto giocheranno i playout al meglio delle 5 gare con le due perdenti che scenderanno nella B d’Elite e le ultime due retrocederanno direttamente. Questo il calendario dell’OraSì. Domenica ore 18: Ravenna – Juvi Cremona; sabato 8 aprile ore 19.30 Casale Monferrato – Ravenna; domenica 16 aprile ore 18 Ravenna – Npc Rieti; sabato 22 aprile ore 18 Stella Azzurra Roma – Ravenna; Sabato 29 aprile ore 21 Juvi Cremona – Ravenna; domenica 7 maggio ore 18 Ravenna – Casale Monferrato; sabato 13 maggio ore 20.30 Npc Rieti – Ravenna; domenica 21 maggio ore 18 Ravenna – Stella Azzurra Roma.

Luca Del Favero