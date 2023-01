OraSì, con Ferrara per accorciare le distanze

Sono settimane di derby per l’OraSì Ravenna che questa sera, alla Giuseppe Bondi Arena, si gioca un’importante possibilità di avvicinare la zona salvezza contro la Tassi Group Ferrara. Squadre in campo alle ore 18 sotto la direzione della terna composta da Alessio Dionisi, Michele Capurro e Alex D’Amato. Le due contendenti stanno attraversando un momento molto differente. Ravenna, tra alti e bassi, sta navigando in linea con le attese: ha vinto tre delle ultime sei partite ed è in risalita nelle quotazioni. Ferrara al contrario si trova in una fase di flessione nella quale ha raccolto poco e tra la fine di dicembre e gennaio è arrivata una sola vittoria in cinque partite. Viene dalla sconfitta nel derby con Cento e dalla precedente battuta d’arresto con Rimini. Tuttavia in classifica precede l’OraSì di 6 lunghezze, 16 punti contro 10 e nonostante il momentaccio, naviga stabilmente in zona tranquilla. "Ferrara sta facendo un grande campionato – concede coach Lotesoriere –, e in casa ha battuto due delle tre capolista, conducendo la gara per moltissimo tempo anche contro Pistoia". La Tassi Group infatti ha vinto 5 gare su 9 in casa battendo, tra le altre, Cento, Forlì e Bologna. Questo però accadeva a inizio campionato, quando la squadra si trovava in un ottimo momento di forma.

L’OraSì proverà invece a sfruttare questo periodo di appannamento degli estensi per provare ad avvicinare il nono posto. Per vincere però, servirà evitare gli errori commessi nel derby con l’Unieuro con 21 palle perse (15 solo nel primo tempo) e 14 rimbalzi offensivi concessi agli ospiti. Quello dei rimbalzi resta il tallone d’Achille della squadra di Lotesoriere. L’OraSì concede 38 rimbalzi di media, 10.3 dei quali offensivi. In questa statistica però, è proprio la Tassi Group a fare peggio, concedendo quasi 12 carambole offensive ogni domenica, su 38 totali. Ravenna e Ferrara sono infatti le formazioni più deboli a rimbalzo. Quest’ultima inoltre è la formazione che perde più palloni, 15 a partita, ma che ha il più alto numero di assist di squadra, oltre 17. In questa statistica si distingue il giovane talento Gianmarco Bertetti, play del 2001 che dispensa 4 passaggi a partita. Una scoperta di coach Spiro Leka che, con un budget tra i più bassi della categoria, ha saputo vincere diverse scommesse. Lo statunitense Andrew Smith, ala centro da 11.2 punti e 7.7 rimbalzi, sarà regolarmente in campo, garantendo tutto il proprio potenziale tecnico e agonistico alla formazione estense. L’OraSì invece ha avuto diversi problemi di organico in settimana. Su tutti l’affaticamento di Kendall Anthony, a riposo anche nell’amichevole infrasettimanale di Imola. "La nostra settimana è stata molto complicata a livello numerico – conferma il tecnico dell’OraSì –, ma spero di avere tutti a disposizione". La squadra sarà accompagnata da un pullman di tifosi.

Stefano Pece