OraSì, con la Fortitudo è emergenza lunghi

Appuntamento con la storia del basket per l’OraSì Ravenna che questa sera alle ore 18 riceve al Pala de André la Fortitudo Bologna in un match che si è fatto delicato per entrambe le formazioni. Da una parte l’OraSì ha bisogno di punti per tentare di tenere aperto il discorso salvezza diretta, dall’altra la Fortitudo deve guardarsi dagli attacchi di Rimini per non perdere il sesto posto. Situazione messa in bilico dalla sconfitta interna di sette giorni fa con Mantova. "Affrontiamo uno dei top roster di questo campionato, reduce da qualche risultato negativo, che di sicuro renderà loro ancora più aggressivi – presenta così la sfida coach Lotesoriere –. Pensare quindi che gli ultimi risultati propongano una gara facile è un luogo comune privo di contenuti". Ravenna arriva a questa sfida con gli uomini contati nel reparto lunghi, dove l’assenza di Bartoli costringerà agli straordinari Petrovic, Vrankic e Oxilia, col solo Onojaife come possibile alternativa. La Effe invece butterà subito nella mischia il nuovo arrivato Candussi, un giocatore che conosce molto bene la categoria, il coach Dalmonte e che ha sempre offerto numeri interessanti. Per lui quasi 1.200 punti segnati con la maglia di Verona dal 2018 a oggi, quasi tutti in serie A2, tanto per capire di che giocatore si tratta. A fargli spazio sarà l’americano Davis. Profonda in ogni settore, la Fortitudo è una squadra tra le più esperte del girone con Matteo Fantinelli e Pietro Aradori, rispettivamente play e guardia, a fare da colonne portanti di un gruppo di vecchie volpi della categoria come Cucci, Italiano e Panni.

Secondo attacco del campionato con 77.4 punti a partita e con le percentuali migliori sia da due (55%), che da tre punti (36%), la Effe è anche la compagine che perde meno palloni di tutto il girone Rosso (10.7) e la seconda per assist di squadra (16.2). Fra tante note positive ci sono però anche dei risvolti negativi: è la formazione che cattura meno rimbalzi offensivi (6.8) - e forse Candussi è arrivato anche per raddrizzare questa voce statistica - inoltre è la squadra che recupera meno palloni (4) e con una difesa che concede qualcosa poiché incassa quasi 75 punti a partita.

Nonostante l’emergenza, l’OraSì proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo, trascinata dal suo pubblico. "Abbiamo una grande voglia di provare a fare l’impresa insieme ai nostri tifosi – aggiunge Lotesoriere –. Siamo consci però che questa dovrà passare da lotte fisiche imponenti e che dovremo essere bravi a tener botta, anche nei momenti in cui magari ne perderemo qualcuna di fila. Dobbiamo cercare inoltre di proporre sempre più a lungo quella pallacanestro di squadra offensiva e difensiva che siamo riusciti a mettere in campo negli ultimi due mesi e mezzo". I precedenti nella categoria al Pala de André sono sul 2-2. Arbitra la sfida la terna composta da Alessandro Costa, Marco Attard e Alberto Perocco.

Stefano Pece