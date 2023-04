"OraSì, con la Stella Azzurra evitare blackout"

Ormai è una frase che si ripete da diverse settimane: quella che attende l’OraSì questa sera è la sfida più importante della stagione. Tuttavia mai come in questo momento la frase suona vera poiché a Guidonia Montecelio i giallorossi si giocano una gran parte della loro stagione. Questa sera alle ore 18 ad attenderli c’è la Stella Azzurra, una delle formazioni più in forma del momento, contro la quale però Musso e compagni non possono sbagliare. "Ci aspetta una partita difficile – commenta il direttore sportivo Mauro Montini che sarà con la squadra a Guidonia –, perché la Stella Azzurra è una squadra completa e forte, con un ottimo mix tra esperienza, talento e gioventù".

La formazione allenata da Luca Bechi è formata da un nucleo di giocatori di lunghissima esperienza, alcuni dei quali sono ex giallorossi. Giachetti, Chiumenti e l’americano Givens sono transitati da Ravenna con alterne fortune. Giachetti e Givens per una sola stagione, Chiumenti invece per quattro anni, durante i quali ne è diventato anche il capitano. Oggi tornano da avversari alla guida di un gruppo molto ben assortito, che ha in Duane Wilson il maggiore terminale offensivo. La guardia americana contribuisce con quasi 16 punti a partita a un attacco capace di segnare nel girone salvezza oltre 80 punti a partita, catturando quasi 36 rimbalzi di media, 6 dei quali offensivi.

In quest’ultima statistica sull’OraSì pesa l’assenza di Vrankic. L’americano sarà con la squadra ma difficilmente scenderà in campo, pertanto il gruppo dovrà stringere i denti una volta di più. "Ci troviamo in un tunnel da cui non riusciamo a uscire, pur vedendo la luce – prosegue Montini –. Dobbiamo trovare dentro di noi la forza, il coraggio e la voglia di invertire questo trend, che ci sta condizionando nelle nostre prestazioni e nelle scelte in campo".

L’OraSì dovrà sicuramente registrare la difesa poiché è lì che ha mostrato qualche scricchiolio, evitando quei blackout prolungati che ormai la accompagnano da diverse partite. Poi dovrà tentare di muovere la palla in attacco, come ha fatto nel terzo quarto con Rieti. "Dobbiamo rimanere attaccati al punteggio, evitando di subire break troppo pesanti come successo domenica, perché poi ha dovuto spendere tutte le energie per rientrare in partita, perdendo la lucidità negli ultimi minuti. La nostra prestazione – conclude Montini – deve essere più completa e pragmatica, con un divario tra cose negative e positive molto ridotto".

Arbitra la sfida la terna composta da Angelo Caforio, Jacopo Pazzaglia e Marco Marzulli.

Stefano Pece