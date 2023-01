OraSì, domani sfida tra deluse con Chieti

Iniziare il 2023 col piede giusto è d’obbligo in casa OraSì e la settimana che apre l’anno sarà cruciale da questo punto di vista. I giallorossi affrontano nel giro di quattro giorni la Caffè Mokambo Chieti (domani) e la Gesteco Cividale (domenica) al Pala de André e devono assolutamente fare bottino pieno per riprendersi qualcosa di quel capitale smarrito per strada nello sfortunato girone di andata. Rosicchiare punti dove si può e soprattutto negli scontri diretti sarà il filo conduttore del girone di ritorno dei giallorossi in vista della fase a orologio che rimetterà di nuovo tutto in discussione. Quattro punti nelle due partite dunque sarebbero oro in questo momento, sia sotto il profilo della classifica sia sotto quello del morale e i ragazzi di coach Lotesoriere lo sanno bene. Di fronte, domani sera alle ore 20.45, si troveranno una Caffè Mokambo Chieti con la quale condividono l’ultima posizione della classifica a 4 punti di distanza dalle avversarie più vicine.

Una sfida quindi, che assume un’importanza ancora maggiore perché chi vince lascia in guai seri l’altra. Gli abruzzesi hanno fatto un paio di movimenti di mercato inserendo l’esperto play Gabriele Spizzichini e il senegalese Elhadji Thioune, un 2001 di 209 centimetri che può dare una grossa mano a rimbalzo. Statistica, quest’ultima, nella quale si trovano piuttosto in basso con 34.2 rimbalzi catturati a partita di cui 10.2 offensivi. Ravenna è ancora ultima con poco più di 30 rimbalzi dei quali meno di 8 offensivi e nella sfida di andata fu surclassata da Chieti, oltre che nel punteggio (81-59), anche nei rimbalzi (51-40).

Da allora è passata molta acqua sotto i ponti, ma i giallorossi fanno ancora tanta fatica in questo fondamentale che ricopre un ruolo chiave all’interno di una partita. La Caffè Mokambo possiede inoltre un discreto potenziale offensivo, segna quasi 76 punti a partita, ma paga qualcosa in difesa, concedendo quasi 79 punti agli avversari. Gli uomini più pericolosi sono la guardia Usa Darryl Jackson, secondo per media punti nel girone Rosso (19), e il lungo di origine canadese Josip Vrankic, buon finalizzatore con quasi 17 punti a partita e ottimo rimbalzista con 8.6 carambole raccolte. Il settore lunghi si completa con la presenza del veterano Andrea Ancellotti, 212 centimetri e tanta esperienza a questi livelli. Tra le curiosità della gara c’è la sfida in famiglia tra i fratelli Bartoli. Saverio, quello che gioca a Chieti, è il miglior assistman della sua squadra e di tutto il girone Rosso con 5.4 passaggi completati a partita. Segna anche 10.4 punti e cattura 4 rimbalzi. Ma occhio anche a Martino Mastellari e Michele Serpilli, due elementi che garantiscono tanta sostanza sul perimetro. A conforto dei ravennati c’è il dato che Chieti non ha mai vinto in trasferta e ha un ruolino di marcia che recita zero vittorie e sette sconfitte lontano da casa. E c’è un altro dato da non sottovalutare: l’OraSì torna a giocare al Pala de André dopo quasi due mesi e mezzo di assenza e il pubblico si sta già mobilitando per sostenere i propri beniamini. Nonostante i malumori dovuti alla classifica infatti, il tifo del popolo giallorosso non è mai mancato a sostegno della squadra.

Stefano Pece