OraSì, domenica serve una doppia impresa Con Casale necessari oltre dodici punti di scarto

"Prima di tutto bisogna vincere, poi sarà l’andamento della partita a dire se saremo in grado di ribaltare la differenza canestri o meno". Con queste parole il direttore sportivo Mauro Montini presenta la sfida di domenica con Casale Monferrato, vitale per le ambizioni di salvezza dell’OraSì. Serve una vittoria larga (oltre 12 punti di scarto) e una contemporanea sconfitta di San Severo per tornare in corsa, ma al momento attuale anche una vittoria risicata sarebbe ossigeno per le casse giallorosse. "Serve una partita diversa da quella di Cremona dove abbiamo sofferto troppo in difesa, sia a zona che a uomo – prosegue Montini –. Nella difesa a uomo siamo stati costantemente battuti e abbiamo concesso troppi rimbalzi. Col passaggio a zona abbiamo tamponato un po’ la situazione, ma nel corso della partita l’attacco di Cremona ha letto bene le nostre mosse meritando la vittoria". Male in difesa, ma anche in attacco con l’accoppiata Anthony-Musso tenuta a 13 punti. Anche l’atteggiamento ha lasciato a desiderare facendo storcere il naso a quanti avevano seguito la squadra in trasferta. "È evidente che tutti i giocatori devono dare il massimo del proprio livello – sottolinea il ds –. La nostra non è una squadra che può coprire la mancanza di un elemento non in serata. Deve essere più cinica in attacco coi suoi realizzatori, ma soprattutto deve difendere. Oggi le partite si vincono mettendo in difficoltà gli avversari e abbassando la loro capacità di fare canestro. Questo non sempre succede perché quelli che hanno tirato la carretta tutto l’anno possono avere dei cali, è umano, ma non possiamo più permetterceli".

Il ritorno di Vrankic ha portato qualcosa in più alla causa, ma non è bastato a Cremona. Montini svela le condizioni del canadese. "In alcuni momenti sente dolore ed evidentemente non è al cento per cento della forma. Sta recuperando, ma gli servirebbero più settimane, mentre il tempo che abbiamo è pochissimo". In altre parole la fortuna non è al fianco dei giallorossi i quali adesso dovranno aiutarsi da soli dopo il grosso favore ottenuto da Chieti sette giorni fa. Casale è in crisi di risultati e l’OraSì cercherà di allungarne la striscia negativa. "I risultati degli altri ci hanno rimesso in corsa però non possiamo pretendere di rimanere attaccati alla classifica soltanto con le sconfitte altrui. Casale ha una precisa identità: Justice, Martinoni, Carver e Formenti sono i punti di riferimento. Intorno a loro ruotano elementi importanti come Sarto o il talento in ottica Nba, Quinn Ellis che portano ulteriore pericolosità. Per vincere dovremo assolutamente eliminare le pause mentali che ci hanno sempre contraddistinto finora perché serve una prestazione di livello assoluto per portare a casa i due punti".

Stefano Pece