OraSì, è arrivato il giorno di Josip Vrankic

Il Basket Ravenna ha presentato ieri la nuova freccia che ha aggiunto al proprio arco. Josip Vrankic debutterà questa sera alle ore 17 nella sfida di cartello del Pala de André con Chiusi. "Da un po’ di tempo eravamo convinti di tornare sul mercato – ha rivelato Lotesoriere –, perché serviva un lungo che aprisse meglio il campo senza dare particolari punti di riferimento e che quindi fosse diverso da un centro puro. Quell’esperimento non sempre ha funzionato, quindi dovevamo cambiare. Ringrazio la società per avere preso Vrankic, perché non era facile privarsi di un giocatore lunedì e averne già uno nuovo in palestra il giovedì". Il tecnico dell’OraSì si è detto convinto di Vrankic anche sotto l’aspetto motivazionale. Il giocatore invece ha sottolineato come Ravenna l’abbia convinto subito.

"Lotesoriere mi ha chiamato in prima persona – ha spiegato – e con lui ho parlato non soltanto di pallacanestro, ma anche della società e dell’ambiente. Sono un giocatore che può creare per i compagni, ma che sa anche tirare, ma la caratteristica più importante che porterò a Ravenna è la mia voglia di vincere". Il giocatore prenderà il numero 13, come il padre il quale è stato un giocatore di basket e il suo primo coach, mentre a Chieti indossava il 5 poiché il 13 era già occupato dal fratello di Bartoli, Saverio. Proprio il Bartoli giallorosso, Vittorio, è stato uno dei primi ad accoglierlo a Ravenna. "Tra di noi abbiamo scherzato su quale Bartoli fosse il più forte – ha raccontato Vrankic –. Ma conoscevo anche Petrovic perché parliamo la stessa lingua quindi, pur essendo qui soltanto da un paio di giorni, mi sono sentito subito in famiglia". Chiusi è stata l’ultima squadra che ha incontrato Chieti quando Vrankic era ancora in forza agli abruzzesi. Pur avendola seguita dalla tribuna, il neo acquisto si è fatto un’idea dell’avversario. "Chiusi è una bella squadra che mette molta pressione in difesa, anche a tutto campo. In attacco Medford è il miglior realizzatore del campionato, ma hanno anche altri buoni tiratori. Ho fiducia nel piano partita di Lotesoriere".

Fiducia dovuta anche alla crescita della squadra che lo stesso Vrankic ha apprezzato da avversario. "Quando ho affrontato Ravenna all’andata ho avuto molti tiri aperti e ho segnato diversi punti. Al ritorno invece ho visto un notevole cambiamento. Ho sentito molta più pressione su di me in difesa e ho avuto molta più difficoltà a tirare. Anche offensivamente ho visto una squadra che era più aggressiva". Vrankic si è detto colpito anche dall’impianto del Pala de André nel quale si è allenato ieri mattina. L’aveva già conosciuto da avversario, rimanendo colpito dalla partecipazione del pubblico. Una partecipazione che spera di rivedere oggi. Coach Lotesoriere ha trovato un giocatore già pronto fisicamente e molto disponibile a mettersi al servizio della squadra. "Mi è piaciuto il suo atteggiamento – ha sottolineato Lotesoriere –. Dopo l’allenamento ha voluto provare alcune cose coi giovani per non disturbare i nuovi compagni, dimostrando di volersi inserire in punta di piedi. Il suo minutaggio dipenderà da come andrà la partita, ma per me è pronto ad andare in campo".

Stefano Pece