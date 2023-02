OraSì, è scattata la corsa alla salvezza

Dopo la vittoria di domenica scorsa ai danni di Chiusi, per l’OraSì si apre ora la caccia al nono posto. Lo stato di forma della formazione giallorossa è buono e il girone di ritorno si è aperto con quattro vittorie e quattro sconfitte, ma la squadra ha vinto tutte le gare che erano alla sua portata, soprattutto gli scontri diretti. Il girone playout che andrà a formarsi con le ultime cinque del girone Rosso e le ultime quattro del girone Verde, vedrebbe in questo momento Ravenna a quota 6 punti in classifica insieme a Mantova, Stella Azzurra, Juvi Cremona e San Severo, subito alle spalle della coppia Chieti-Chiusi a 8. Dagli scontri incrociati, con gare di andata e ritorno, che si svolgeranno nella seconda fase con le squadre mai affrontate durante la stagione regolare, scaturirà la classifica finale che deciderà chi sarà salvo, chi si giocherà la salvezza agli spareggi e chi retrocederà direttamente. Otto partite in tutto. Tuttavia alla fine della stagione regolare mancano ancora cinque gare, in cui Musso e compagni cercheranno di scalare la graduatoria e issarsi a quel nono posto che regalerebbe la salvezza matematica prima della seconda fase. Petrovic, dopo la vittoria di domenica, ha rivelato che la squadra ci crede. E perché non farlo, dopo la rimonta che ha fatto in quest’ultimo periodo.

Domenica, di nuovo alle ore 17, i giallorossi saranno di scena a Udine contro una formazione ferita che sta attraversando un momento no. Il 26 febbraio ospiteranno la Fortitudo, un’altra squadra difficile da decifrare, visti i risultati molto altalenanti. Poi si entrerà nella fase più calda. Domenica 5 marzo, prima dell’intervallo per la Coppa Italia, l’OraSì andrà a Mantova, cercando di ribaltare il 71-78 dell’andata. Il 19 marzo riceverà Rimini, che a quell’epoca dovrebbe essere matematicamente fra le prime otto, mentre il 26 chiuderà a San Severo. Gli scontri diretti sono quelli con Mantova e San Severo e l’OraSì li giocherà entrambi in trasferta, ma i punti in palio sono 10. Realisticamente la Tassi Group Ferrara, che attualmente occupa il nono posto con 16 punti, è l’unica raggiungibile. E, considerando il momento negativo, non ha nemmeno un calendario facile. Cividale in casa, poi andrà a Nardò e Bologna, successivamente riceverà Chiusi e chiuderà a Mantova. Ravenna ci proverà, ma altrettanto faranno Chiusi, Mantova e San Severo, tutte a 14 come i giallorossi. Benché non sia in un gran momento, Mantova è la più agevolata poiché giocherà in casa tutti gli scontri diretti con Chiusi, Ravenna e Ferrara, ma dovrà andare al Pala Dozza in casa della Effe e a Forlì. San Severo invece troverà sulla sua strada Nardò, Cento e Ravenna in casa, Cividale e Forlì in trasferta. Chiusi infine avrà due trasferte consecutive a Pistoia e a Mantova, poi riceverà Forlì, andrà a Ferrara e chiuderà in casa con Cividale. Sarà un finale di stagione appassionante.

Stefano Pece