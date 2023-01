OraSì, esce di scena Bocconcelli: andrà in B

Pietro Bocconcelli lascia l’OraSì e chiude così la sua avventura in serie A2. Si accaserà in una società di serie B e in una dimensione che più si addice alle sue caratteristiche, dopo una prima parte di stagione poco fortunata. Chiude con qualche spicciolo di presenza e un contributo marginale alle sorti del campionato. Giunto come specialista del tiro e per fare lavoro difensivo, il ragazzo di Pesaro, classe ‘98, si è trovato in difficoltà in una categoria come la A2 alla quale partecipava per la prima volta. Chiuso in seguito dall’arrivo di Oxilia, il suo spazio si è ridotto da pochi minuti a zero, fino ai saluti finali sanciti dal comunicato della società di ieri sera.

A livello di budget non cambia niente, poiché la partenza di Bocconcelli va a bilanciare in parte l’entrata di Oxilia e non è certo questa l’operazione che potrà sbloccare il mercato in entrata. Soltanto con il taglio di un contratto pesante Ravenna potrà pensare di rivolgersi al mercato per migliorare il roster. Gli occhi quindi restano puntati su Wendell Lewis, abulico nelle ultime uscite ai limiti dell’apatia. Il suo contributo è sceso dagli iniziali 14 punti e circa 8 rimbalzi dell’inizio di stagione, ai poco più di 7 punti e 3 rimbalzi delle ultime cinque partite. Soltanto con San Severo il lungo americano ha dato qualche segnale di vita, mettendo a referto 20 punti e 11 rimbalzi, per il resto ha marcato visita quasi sempre. Ed è proprio questa indolenza un po’ generalizzata che la piazza rimprovera alla squadra, e che lo stesso capitan Musso ha sottolineato in settimana. Indolenza apparsa evidente nell’ultima partita, nella quale Ravenna ha giocato 10 minuti, poi si è sciolta come neve al sole. Perdere lottando è un conto, perdere senza giocare non è accettabile. Sostanzialmente è questo l’umore della piazza. Serve mordente e capacità di reazione alle difficoltà, due aspetti che il gruppo ha evidenziato solo a tratti durante il campionato. Adesso però servirà tirare fuori gli attributi almeno negli scontri diretti e cercare di fare buona figura negli altri impegni. Verosimilmente infatti l’OraSì non riuscirà ad arrivare nona e rimanere fuori dal girone salvezza. Rimini, che occupa al momento quella posizione, è distante 6 punti e, a meno di miracoli, sarà difficilmente raggiungibile. La strana formula di questa stagione però consente di pianificare. Il momento più caldo per l’OraSì arriverà con l’inizio di febbraio: gli scontri diretti che interessano i giallorossi sono previsti per il 12 febbraio con Chiusi in casa, il 5 marzo con Mantova in trasferta e il 26 marzo all’ultima giornata con San Severo in trasferta. Vincendoli tutti, l’OraSì si porterebbe dietro un bottino di 10 punti che saranno fondamentali nella seconda fase. Qui Ravenna si confronterà con le quattro formazioni dell’altro girone e dovrà puntare a uno dei primi due posti della classifica per evitare la lotteria degli spareggi salvezza.

Stefano Pece