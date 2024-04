Fortitudo-Orasì 73-71, Bologna merita e Ravenna non sfigura

Cervia, 1 settembre 2017 - Una buona OraSì tiene testa alla Fortitudo Boogna in una gara molto bella per intensità e grinta, al Memorial Leonetti-Manetti. Vince Bologna con merito soprattutto grazie ai rimbalzi (46-30), ma Ravenna col solo Seck come centro di ruolo non sfigura e lancia messaggi positivi coi piccoli e gli under.

Assenze importanti da una parte e dall'altra: Amici e Mancinelli per la Fortitudo, Grant (che arriverà lunedì) e Chiumenti per l'OraSì.

La Fortitudo parte forte trascinata da McCamey (10-4) e mantiene due possessi di vantaggio alla prima sirena (19-15). Nel secondo periodo trova anche il +8 (27-19) con due triple di Gandini al 12', ma un antisportivo di McCamey su Rice rimette Ravenna in scia. Giachetti e l'americano sfruttano l'occasione e poche battute dopo il play giallorosso mette la tripla del 31-30. Chillo e Cinciarini rispondono llo stesso modo e la forbice torna ad allargarsi (45-38). Al 25' Legion mette denrtro il canestro del +11 (55-44). Masciadri, Seck e Montano rispondono accendendo un parziale di 3-11 che vale il 58-55.

MCamey segna altri 4 punti che tengono lontana Ravenna nonostante le sfuriate di Rice e Giachetti (68-63). Negli ultimi minuti la lucidità viene neno, ma l'intensità resta alta. Legion risponde a Montano e Seck (73-69) a 45" dal termine. Montano confeziona per Masciadri l'assist del 73-71 e a 5" dal termine Cinciarini lascia scadere i 24" per il tiro. L'ultimo tiro giunge quindi nelle mani di Rice che manda sul ferro e la Fortitudo vince 73-71.

Fortitudo Bologna 73 OraSì Ravenna 71 FORTITUDO BOLOGNA: Mandini ne, Cinciarini 10 (0/3, 2/4), Legion 11 (4/8, 1/4), Fultz 6 (2/3, 0/2), Murabito (0/1 da 3), Montanari ne, Chillo 5 (1/5, 1/1), Gandini 12 (2/4, 2/2), Pederzoli ne, Pini 6 (2/3), Italiano 4 (0/6, 1/2), McCamey 19 (9/16, 0/3). All. Boniciolli. ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 9 (3/9, 1/6), Sgorbati 6 (1/1 da 3), Giachetti 7 (0/3, 1/2), Seck 7 (3/4), Raschi 2 (1/2), Esposito 2 (1/4, 0/2), Masciadri 12 (5/6, 0/4), Cinti ne, Vitale 7 (2/3, 1/1), Rice 19 (8/15, 0/1). All. Martino. Arbitri: Ugolini, Bianchi Note - Parziali: 19-15, 45-38, 60-57. T2: Bo 20/48, Ra 23/46. T3: Bo 7/19, Ra 4/17. Tl: Bo 12/14, Ra 13/18