OraSì Gara chiave

Le speranze di salvezza dell’OraSì sono appese ad un filo sottilissimo, ma il fatto che ci siano ancora dopo una fase ad orologio altamente negativa soprattutto per le prestazioni più che per le sconfitte, è una fortunata coincidenza che deve essere sfruttata. La matematica non lascia però spazio alle illusioni, perché tre vittorie nelle restanti tre partite potrebbero non bastare. Ravenna deve comunque provare a fare un percorso netto sperando nei risultati favorevoli delle dirette concorrenti, ma per riuscirci dovrà cambiare marcia e i segnali visti sabato scorso a Cremona non lasciano ben sperare. Il cambio di marcia dovrà partire dalla difesa che nella seconda fase ha incassato ben 84.2 punti contro i 78.6 subiti in campionato, numeri che condannano la squadra come le basse percentuali offensive.

C’è poi una voce che non si vede nelle statistiche che riguarda i black out che la squadra puntualmente mostra, momenti della gara in cui le avversarie piazzano il break decisivo. Per risolverli e provare a tenere sempre concentrata la squadra, sarà fondamentale che Musso (foto) ritorni ad essere il solito leader carismatico, perché è chiaro ormai che sia l’unico a poter prendere per mano il gruppo nei momenti difficili. A Cremona si spera abbia avuto soltanto una giornata negativa e se così non fosse, allora l’OraSì non avrà nessuna speranze di raggiungere i playout. Anche in fase offensiva lui e Vrankic sono gli unici che possono trovare il canestro al momento giusto e innescare i compagni. Calcolatrice alla mano, l’OraSì dovrà vincere domenica con Casale Monferrato ribaltando il -12 dell’andata, sbancare Rieti con una vittoria di almeno 8 punti e superare la Stella Azzurra Roma in casa, in modo da avere con lei il 2-0.

Con questo scenario Ravenna sarebbe avvantaggiata con entrambe in caso di arrivo a pari punti come con Stella Azzurra e San Severo, altrimenti dovrà sperare che Rieti, Casale e San Severo vincano una sola delle tre gare restanti. Il calcolo è piuttosto intricato e ha molte incognite e il dato preoccupante è che si parla di una casistica che vede l’OraSì vincere tutte e tre le partite. Con due soli successi, si aprirebbe invece un ventaglio di soluzioni che farebbero dipendere la squadra di coach Lotesoriere dai risultati delle avversarie e tra questi ci sono anche le ipotesi che alcune avversarie perdano tutte le gare in calendario. Con una sola vittoria invece la retrocessione sarebbe certa visti gli scontri diretti ancora da disputare tra le formazioni avanti in classifica. Non resta quindi che vincere e incrociare le dita, sperando che tutte le congiunzioni astrali possano premiare l’OraSì.

Luca Del Favero