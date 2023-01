"OraSì, il campionato finisce a maggio"

L’OraSì è in difficoltà, non in crisi. Lo afferma il direttore generale Giorgio Bottaro, rispondendo alle critiche che sono piovute addosso al gruppo. "Forse non tutti si ricordano che questa squadra è stata costruita con il budget più basso della serie A2 – sottolinea –, e che non abbiamo mai fatto mistero che sarebbe stata una stagione difficile. La cosa che mi colpisce è che in altre città la squadra viene esaltata dalla stampa e dai tifosi senza avere fatto nulla di straordinario, mentre a Ravenna siamo diventati tutti ipercritici senza avere la storia e la competenza per esserlo. Forse solo adesso la gente si rende conto del miracolo che è stato fatto l’anno scorso. Eppure quando allora vincevamo di 20, sembrava che avessimo giocato una partita normale". Bottaro prosegue nel suo sfogo: "Ci sono alcune società che hanno un paio di giocatori che costano quanto tutto il nostro roster, mentre per noi, dopo il disimpegno di Vianello, è stato già un miracolo esserci iscritti al campionato, ma sembra che tutti se ne siano dimenticati".

Il dg ragiona poi sulla formula della serie A2 e spiega perché pensa che nulla sia perduto. "Ripeto che noi dobbiamo salvarci e non abbiamo mai raccontato bugie su questo, anche se forse non siamo stati capiti. E ci si può salvare anche all’ultima giornata perché la formula di quest’anno, che per me è folle, lo permette. Se ci salviamo all’ultima giornata io stappo delle bottiglie di champagne per cui non mi preoccupo se perdo oggi, perché c’è tempo". La formula infatti prevede che nella seconda fase ogni squadra si porti dietro i punti fatti con quelle della sua stessa fascia di classifica. Verosimilmente Ravenna arriverà tra le ultime cinque, quindi conteranno i punti che avrà totalizzato con le altre quattro della sua stessa fascia: oggi per esempio si porterebbe dietro i 4 punti fatti con Chieti e San Severo. Alla fine degli incroci con le pari classifica dell’altro girone, le ultime tre della classifica della poule salvezza scenderanno in serie B direttamente, le altre si giocheranno le ultime due retrocessioni ai playout.

"In quest’ottica per noi la partita della vita è quella con Chiusi – spiega –. Chiaramente vogliamo battere anche Nardò e Forlì, ma sono i punti che faremo con Chiusi che conteranno nella seconda fase. Ed è per questo che dico che non siamo in un momento drammatico, ma soltanto in un momento difficile, perché il campionato finisce a maggio". Bottaro ammette che "qualche giocatore ha reso meno di quello che ci aspettavamo e non parlo soltanto degli americani. Ma la squadra è questa e potremo fare mercato in entrata soltanto dopo avere fatto mercato in uscita. Berzins? È uno dei tanti nomi che ci hanno segnalato. È interessante, ma se non parte nessuno non possiamo nemmeno sederci a tavola per parlare". Intanto Pietro Bocconcelli è vicinissimo al passaggio alla Gemini Mestre in serie B. Manca soltanto la firma.

Stefano Pece