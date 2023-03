OraSì, il destino è nelle mani degli altri

A due giornate dalla fine della stagione regolare è stata diramata la formula di quella che sarà la seconda fase. Una fase a gironi di ulteriori sfide incrociate con le squadre del gruppo Verde dalla quale usciranno le 16 formazioni che si giocheranno i playoff, quelle che si giocheranno la permanenza in A2 agli spareggi playout, ma anche le prime retrocesse del campionato 2022-23. Teoricamente Ravenna avrebbe ancora la possibilità di arrivare nona ed essere inserita nel girone Bianco, ma per riuscirci dovrebbe vincere le due gare che le restano in calendario, sperando che nel frattempo Nardò e Mantova non facciano punti e che Chieti non ne faccia più di due.

Domenica c’è lo scontro diretto Nardò-Chieti, quindi Ravenna deve sperare che vincano gli abruzzesi. Solo arrivando a pari punti con Nardò, l’OraSì sarebbe nona in virtù degli scontri diretti favorevoli. Scontri diretti che al contrario la penalizzano nei confronti di Chiusi, Mantova e Chieti per la differenza canestri. In altre parole, la percentuale che Musso e compagni possano giocarsi una seconda fase con la sicurezza di essere già salvi è molto piccola. Più realistico invece che la salvezza debba passare da quel girone a otto squadre che impegnerà le ultime quattro dei rispettivi raggruppamenti, Rosso e Verde. Secondo la formula, le formazioni classificate dal 10° al 13° posto di ogni raggruppamento accederanno al girone salvezza dove disputeranno 8 gare, 4 di andata e di 4 ritorno con le avversarie dell’altro girone. Le squadre del Girone Rosso giocano in casa il 2, il 16, il 30 aprile e il 14 maggio. Quelle del Girone Verde giocano in casa il 9 e il 23 aprile, il 7 e il 21 maggio. Al termine del girone salvezza usciranno le formazioni che occuperanno le posizioni dalla 19 alla 26. In caso di parità di punti fra due squadre sarà considerato il quoziente canestri, se saranno più di due a pari punti, sarà invece la classifica avulsa a decidere la posizione. Le prime due classificate saranno salve senza bisogno di ulteriori partite.

Le classificate dal terzo al sesto posto accederanno ai playout, al meglio delle cinque gare, con abbinamenti 3-6 e 4-5. Le due vincenti conquistano la permanenza in A2, le perdenti retrocedono in Serie B. Le date: 28 e 30 maggio, 2, 4 e 8 giugno. Le ultime due classificate al termine del girone salvezza retrocedono direttamente in serie B. In questo girone salvezza Ravenna partirebbe da 6 punti, come Mantova, Cremona, Chieti e Stella Azzurra, dunque la gara chiave è quella con San Severo del 26 marzo per avere un bottino più cospicuo da cui iniziare. L’OraSì cercherà comunque di centrare il nono posto, ma anche Rimini ha il suo traguardo da inseguire poiché, vincendo entrambe le partite che restano, e se la Fortitudo perde entrambe le sue due gare, sarebbero Masciadri e compagni ad entrare nel girone Blu come sesti. Entrambe le formazioni quindi hanno un obiettivo ad accrescere il valore di un derby sempre sentito. Nessuno vuole perdere e a Rimini sono già stati venduti più di 120 biglietti. Anche Ravenna sta rispondendo bene e ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni domenica al De André.

Stefano Pece