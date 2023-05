OraSì, impossibile allenarsi Manca uno spazio adatto

La crisi dovuta alle esondazioni dei corsi d’acqua avvenute nei giorni scorsi su tutto il territorio romagnolo ha colpito in qualche modo anche lo sport, mettendo in crisi gli impianti della provincia di Ravenna e delle zone limitrofe e di conseguenza anche gli appuntamenti sportivi previsti per questa settimana.Il Basket Ravenna dovrebbe giocare domenica prossima alle ore 18 contro la Stella Azzurra Roma, ma sta cercando di capire dove poter disputare l’ultimo turno del girone salvezza.

"In questo momento parlare di sport è difficile – commenta il direttore generale dell’OraSì Giorgio Bottaro –. Siamo vicini alle persone colpite dalle esondazioni dei fiumi. Persone singole, famiglie e aziende che in questo momento stanno soffrendo molto e che meritano il nostro primo pensiero".

Fino a questa sera Ravenna resterà in zona rossa per criticità idraulica e idrogeologica e gialla per criticità costiera. La situazione ha costretto l’amministrazione a disporre nei giorni scorsi anche la chiusura di tutti gli impianti sportivi, quindi anche delle palestre in cui si allena l’OraSì. "Nel nostro piccolo anche noi ci troviamo in difficoltà perché è da quattro giorni che non ci alleniamo – spiega ancora Giorgio Bottaro –. Un privato ci ha concesso l’uso del suo campo, ma siamo riusciti a fare soltanto sessioni di tiro. La squadra può accedere anche alla sala pesi, ma le due ore al giorno riservate alla parte agonistica restano escluse. Anche questa sarà un’incognita della partita di domenica".

Partita che non si sa ancora dove si giocherà. "Venerdì mattina è previsto un incontro con la Lega in cui faremo il punto della situazione per vedere se in 48 ore si riuscirà ad allestire un impianto di gioco, avendo ben presente la situazione contingente. E cioè che il palasport di Cesena è impraticabile e il Pala Cattani di Faenza è stato adibito a centro di prima accoglienza per le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, dunque saranno entrambi inutilizzabili". Si tratta di una situazione di difficoltà diffusa, che non ha colpito soltanto il Basket Ravenna, ma tantissime altre squadre in tutta la Romagna e nelle zone colpite dal maltempo. Per fare qualche esempio, sono state rinviate infatti, a causa del maltempo, le gare playoff Forlì-Chiusi e Faenza-Ruvo di Puglia e quella playout fra Andrea Costa Imola e Fiorenzuola. Più difficile sarà invece rinviare Ravenna-Stella Azzurra poiché a causa della regola della contemporaneità tutte le gare dell’ultima giornata sono previste per domenica alle 18. La Stella Azzurra gioca questa sera lo spareggio salvezza con Chieti, valevole come recupero del settimo turno. Se i nerostellati battono gli abruzzesi sono salvi con un turno di anticipo. Per quanto riguarda Ravenna invece, deve vincere domenica e sperare nei risultati favorevoli provenienti dagli altri campi tifando per le vittorie di Rieti, Cremona e Casale Monferrato. Stefano Pece