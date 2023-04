OraSì, inizia oggi la corsa verso la salvezza

Prende il via questa sera dal Pala de André la corsa verso la salvezza che coinvolgerà l’OraSì e altre sette squadre che si affronteranno nei prossimi due mesi in una serie di otto partite inedite per la stagione in corso. Partenza alla pari, visto che tutte le formazioni impegnate in questo girone partono con 6 punti, e lotta senza esclusione di colpi per aggiudicarsi una delle prime due posizioni che regalano la salvezza diretta. Le ultime due invece retrocedono, le altre quattro si sfideranno negli spareggi salvezza. Alla fine di tutto retrocederanno in quattro. Ecco perché non è permesso sbagliare e l’OraSì è chiamata a partire bene, dal momento che inizia la gara tra le mura amiche. L’avversaria è la Juvi Ferraroni Cremona, che alle 18 scenderà in campo al Pala de André per la prima volta.

L’OraSì sarà ancora priva di Bartoli, sempre più vicino al rientro, ma non ancora in grado di giocare, e avrà bisogno di uno sforzo collettivo per sopperire a un’assenza che inizia a farsi pesante. Il settore lunghi infatti è quello che ha accusato la maggiore flessione nella gara di sette giorni fa a San Severo, sia sul piano fisico che della lucidità mentale. La Juvi Cremona invece dovrebbe essere al completo, avendo recuperato Trevon Allen e Alessandro Amici. Quest’ultimo è arrivato a campionato in corso da Ferrara insieme al giovane Tommy Pianegonda, dopo il ritiro di quest’ultima dal campionato e affronterà l’OraSì da avversario per la terza volta nella stagione. I due vanno a completare un organico che si presenta come un bel mix di esperienza e gioventù.

"La Juvi Cremona non ha lesinato sforzi per essere competitiva – afferma il tecnico dell’OraSì Alessandro Lotesoriere –, ha innestato giocatori allungando la squadra e da poco ha cambiato anche allenatore, una situazione che sicuramente scuote sempre i gruppi. Ci attendono giocatori esperti e l’esperienza, specialmente in queste partite, può fare la differenza". Proprio al termine della stagione regolare la società lombarda ha scelto di cambiare la guida tecnica sollevando dall’incarico Alessandro Crotti, mettendo al suo posto Paolo Moretti. Prima di fare questa mossa però, si era assicurata un giocatore di notevole talento come Bryce Douvier, ala di 201 centimetri in grado di garantire 20 punti e 8 rimbalzi a partita. La coppia Allen-Douvier porta alla causa oltre il 50% dei punti della squadra. Squadra che segna oltre 73 punti e cattura 35 rimbalzi a partita, 9 dei quali offensivi. Durante la stagione regolare, inoltre, la Juvi Cremona è stata una delle più attente nella gestione del gioco, perdendo appena 12.5 palloni a partita, ma ha mostrato qualche lacuna in difesa, incassando quasi 80 punti a partita. Lotesoriere è consapevole dei pericoli che presenta questa sfida e questa seconda fase in generale e chiede al sesto uomo, il pubblico, una prestazione clamorosa. "Noi dovremo colmare gli errori di inesperienza e trovare una continuità difensiva mancata nelle ultime due gare – conclude –. Siamo nella fase rovente e chiediamo a gran voce un palazzetto pieno e caldo che possa spingerci a superare il primo step di questa seconda fase".

Stefano Pece