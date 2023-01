"OraSì, inutile fare previsioni, conta salvarsi"

Dopo il ko interno con Cividale, l’OraSì ha impiegato la settimana a preparare la trasferta di domani a Nardò (ore 17), sperando che vada diversamente da sette giorni fa. Con Cividale la squadra è crollata dopo un buon primo tempo e ha perso la partita evidenziando una scarsa capacità di reazione, sottolineata anche da capitan Musso. Un aspetto questo su cui la squadra non ha ancora trovato continuità. "Sono d’accordo col capitano – afferma Tommaso Oxilia –, dobbiamo cercare di limitare i break negativi e annullarli sul nascere. I momenti di difficoltà capitano ad ogni squadra, ma la reazione deve arrivare. Ci stiamo lavorando da settimane, ma purtroppo non è ancora una costante della nostra squadra". Oxilia, come molti compagni, non ha giocato una grande gara domenica scorsa e non sembra avere ancora ritrovato lo smalto della scorsa stagione.

Il giocatore è ancora alla ricerca della forma migliore e sta incontrando qualche difficoltà soprattutto nella fase offensiva. "È presto per fare considerazioni e valutazioni personali – afferma –. Cerco di dare il mio contributo per aiutare la squadra e lavoro duro per migliorare le mie condizioni fisiche e tecniche". Intanto però c’è un po’ di malumore tra il pubblico per la prestazione di domenica e per altre prove al di sotto delle attese del recente passato. Il gruppo comunque non si sente sotto pressione ed è convinto del lavoro che sta facendo. "Per migliorare il morale dei tifosi non penso che esista una formula magica. Bisogna lavorare sodo tutti i giorni remando nella stessa direzione. Gli elogi, come le critiche, fanno parte del nostro mestiere. Bisogna attribuire loro la giusta importanza e concentrarsi sul lavoro e su un obiettivo comune che per noi resta la salvezza". Oxilia assicura che la squadra non sta facendo alcun tipo di calcolo e darà il massimo ogni domenica. "Per noi è importante pensare soltanto alla domenica successiva, ogni partita è come una finale e non dobbiamo perderci in previsioni o speranze per il futuro perché penso che siano soltanto energie sprecate".

In questo momento l’OraSì si trova nel gruppo delle ultime cinque del quale, fino a un paio di mesi fa, faceva parte anche Nardò. Ora è tutto cambiato, anche se la gara di andata evoca un bel ricordo nei giallorossi. Si è trattato infatti della prima vittoria in campionato in un match nel quale i giallorossi si sono espressi su buoni livelli. Da allora la formazione pugliese ha fatto enormi progressi vincendo, tra la fine di novembre e oggi, 7 partite e issandosi in nona posizione con 8 vittorie e altrettante sconfitte. È una squadra votata alla fase offensiva che segna molto, ma che concede anche qualcosa, e viene da due sconfitte consecutive nelle quali ha incassato oltre 90 punti. "Mi aspetto una partita tosta. Nardò ha fatto molti punti fino ad ora e ricordo dall’anno scorso che si tratta di un campo molto caldo. Dovremo dare il 110% se vorremo portare a casa la vittoria".

Stefano Pece