OraSì, la gara da non fallire è con San Severo

Dalla beffa alla vetta della classifica. Questo incredibile e assurdo campionato di A2 che oltre ad un regolamento cervellotico ha visto penalizzate molte squadre con il ritiro di Ferrara, potrebbe riservare una interessante sorpresa ai giallorossi dell’OraSì in vista della fase ad orologio, ovvero il primo posto nel girone playout: un piazzamento che potrebbe valere la salvezza diretta. Partiamo da quella che è la classifica attuale delle squadre coinvolte nella lotta salvezza: Chieti, Mantova, Juvi Cremona, Ravenna, Stella Azzurra Roma 6 punti, seguite da Casale Monferrato, Rieti e San Severo con 4. La graduatoria definitiva si conoscerà dopo la disputa di San Severo – Ravenna, Rieti – Stella Azzurra Roma e Cremona – Casale Monferrato. Con una vittoria l’OraSì arriverebbe alla fase ad orologio prima con 8 punti (lo stesso discorso riguarda Cremona e Stella Azzurra), ma potrebbe esserci anche l’ipotesi di una partenza di tutte le otto squadre a 6 punti, annullando ogni tipo di vantaggio nella partenza. In questo scenario dunque il vero match da non fallire è quello del 26 marzo a San Severo, diventato ancora più importante di quello che già era da tempo, perché il derby casalingo del 19 contro Rimini (palla a due ore 17) sarà senza dubbio prestigioso vincerlo, ma non porterà nulla di concreto alla classifica.

Di sicuro l’OraSì arriva a questi appuntamenti con il morale molto alto e per prepararsi ha disputato ieri una amichevole (con punteggio resettato al termine di ogni quarto) contro la Gemini Mestre, seconda della classe del girone C di serie B. In campo l’ex Bocconcelli. Ancora out per Ravenna Vittorio Bartoli (il suo infortunio al dito verrà rivalutato la prossima settimana), con Josip Vrankic rimasto precauzionalmente a riposo. Miglior marcatore Bonacini con 19 punti. Intanto il Consiglio Federale del 2 marzo ha ufficializzato le nuove regole per il campionato 202324 di serie A2 l’ultimo ancora di transizione in vista del 202425 quando entrerà in vigore la formula definitiva in tutti i campionati italiani. Anche per la prossima stagione sono confermati i due extracomunitari, ma la novità è che non ci sarà più l’obbligo degli under.

Ogni squadra potrà dunque avere dieci senior e due giovani, probabilmente nati dal 2003 in poi. Ancora. Ogni società iscritta dovrà però versare 12mila euro per creare un fondo che sarà diviso tra le squadre che vorranno schierare gli under e tutto lascia presagire che Ravenna sarà una di quelle. Una novità che di sicuro penalizzerà le formazioni con un budget di medio-bassa classifica, creando un gap ancora maggiore in classifica riguardante i valori tecnici.

Dal prossimo anno l’A2 sarà a 24 squadre con 2 promozioni in A1 e 6 retrocessioni in B poi dal 202425 il torneo sarà a 20 con probabilmente un girone unico e ci saranno due promozioni in A1 e 3 retrocessioni. Tornando ai protagonisti dell’OrasSì, la 21esima puntata di ’Basket on-ER’, la trasmissione dedicata al basket emiliano-romagnolo di Serie A1 e A2, condotta da Alberto Bortolotti, con la partecipazione di Francesco Livorti, in onda ogni martedì su Icaro Tv, ha avuto tra gli ospiti la guardia Federico Bonacini.

Per chi se la fosse persa, è possibile recuperarla utilizzando il link https:m.youtube.comwatch?v=E6Fu3I9EIUA.

Luca Del Favero