OraSì, la salvezza arriva (forse) dall’Est

Non c’è mai una settimana tranquilla per l’OraSì quest’anno. Quando la squadra centra un successo bello e rotondo, crolla immancabilmente nella gara successiva e questa ormai è diventata una pericolosa consuetudine. Giocando come domenica sera - l’OraSì è stata sconfitta in casa 50-65 da Cividale - questa squadra non andrà lontano e i giocatori per primi ne sono consapevoli. Senza fare troppi giri di parole, capitan Bernardo Musso fotografa molto bene la prestazione della squadra: "Con questa partita dovevamo trovare quella continuità che stiamo cercando dall’inizio del campionato, pertanto avremmo dovuto giocare col coltello tra i denti e con la bava alla bocca, ma non è stato per niente così. L’approccio è stato buono, ma siamo andati sempre in calando e non abbiamo saputo reagire". Lotesoriere aveva puntato il dito sulla tenuta mentale e Musso non si discosta molto dalla tesi del tecnico. A questa squadra manca la garra. "Al di là del fatto che abbiamo sbagliato qualche tiro aperto, e io per primo me ne assumo la responsabilità, non abbiamo perso per quello – afferma –. I tiri si possono sbagliare, ma è mancata totalmente una reazione da parte nostra. Abbiamo subito la loro intensità senza opporre alcuna barriera. Non possiamo tirarci indietro e giocare superficiali, ma evidentemente non abbiamo imparato dai nostri errori perché continuiamo a commettere sempre gli stessi".

Quello che appare più evidente è che a steccare siano stati proprio i più esperti poiché sull’impegno e la voglia di combattere di Bonacini, Giordano e Bartoli non si può dire nulla. Invece il capitano stesso, ma anche Oxilia, Petrovic e gli americani non hanno portato nulla alla causa. "Come dice il coach, è facile fare canestro quando sei a +20, ma bisogna saperlo fare anche quando hai le mani degli avversari addosso. Cividale è stata intelligente a metterla sul piano fisico e andare convinta nella lotta a rimbalzo, facendo tutto quello che serviva per vincere. Noi manchiamo nella capacità di reagire in quei momenti". Discorso a parte meritano i due Usa. È evidente che il problema maggiore di questa squadra siano proprio loro. Se quelle che dovrebbero essere le stelle della squadra non riescono a dare sicurezza a tutto il resto del gruppo, gli italiani possono fare ben poco. Anthony non gioca da solo, si intestardisce nell’iniziativa personale, non è un fattore in difesa, ma spesso nemmeno in attacco e Lewis ormai è l’ombra di un giocatore di pallacanestro.

Se il play non potrà essere sostituito, la società sembra invece decisa al taglio del lungo americano e sarebbe sulle orme di Kaspars Berzins, centro lettone di 37 anni e 213 centimetri che ha giocato al piano superiore praticamente in tutta Europa. È reduce da un contratto di due mesi con Strasburgo, in serie A francese, dove ha viaggiato a 4.8 punti e 2.6 rimbalzi in 13 minuti di presenza media sul parquet. Al momento è libero di accasarsi altrove e ora il Basket Ravenna dovrà usare tutte le sue armi per convincerlo ad accettare una seconda lega.

Stefano Pece