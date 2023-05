OraSì La salvezza è ancora possibile L’imperativo è vincere a Rieti

"La cosa più importante era dimostrare che sappiamo lottare, ma adesso dobbiamo ripeterci in tutte le partite. Le percentuali sfuggono al controllo, quello che possiamo controllare invece è l’impegno e la mentalità che mettiamo in partita, che non devono mai mancare". Parole sagge quelle di Vittorio Bartoli, il migliore in campo nella sfida di domenica con Casale Monferrato e uno dei giocatori maggiormente cresciuti dall’inizio della stagione. Per lui 14 punti con 7 su 9 da due, 5 rimbalzi, tutti offensivi, e 3 recuperi per una prestazione che l’ha visto fare meglio del titolare Vrankic. Quello dei rimbalzi è un aspetto sul quale l’OraSì ha sempre avuto difficoltà, tuttavia in questa partita, pur avendo un saldo negativo al termine, ha mostrato evidenti progressi soprattutto nella seconda parte. "Abbiamo capito che a rimbalzo bisogna andare in cinque, anche perché non abbiamo il centro di due metri e 15 che fa la differenza – commenta Bartoli –. Anche solo toccare la palla può avere un’importanza determinante per sottrarla al controllo degli avversari". Bartoli insiste sulla solidità mentale messa in campo dal gruppo. Ma soprattutto sul fatto che Ravenna non è ancora fuori dai giochi. Bisogna provarci. "Casale ha rimontato più volte ma siamo stati bravi a non uscire di testa – spiega l’ala giallorossa –. Siamo ancora vivi e dobbiamo giocare tutte le partite con questo spirito. La situazione è tutt’altro che tranquilla quindi bisogna andare a Rieti e tentare di vincere, a prescindere da quanto sia ostico quel campo". La situazione vede l’OraSì a 10 punti appaiata a Casale Monferrato e alla stessa Rieti. Vincendo domenica prossima lascerebbe l’ultimo posto per la prima volta dall’inizio del girone salvezza. Ma è bene fare un po’ di calcoli poiché il settimo turno porterà con sé alcuni incroci decisamente interessanti.

Primi fra tutti Cremona-Mantova e Casale Monferrato-San Severo. Cremona ha sulla racchetta il match point per la salvezza dunque farà di tutto per battere Mantova, ma il confronto più interessante è quello tra Casale e San Severo. Lo scenario migliore vede le contemporanee vittorie di Ravenna e San Severo. In quel caso i giallorossi salirebbero a 12 e si metterebbero alle spalle sia Rieti che Casale Monferrato le quali rimarrebbero a 10. Anche una contemporanea vittoria di Ravenna e Casale potrebbe andare bene poiché ci sarebbero tre squadre a 12 (eventualmente quattro se perdesse anche Mantova) con Ravenna davanti a San Severo nella classifica avulsa e Rieti a 10. Va da sé che se l’OraSì perdesse con la Kienergia sarebbe matematicamente in B a prescindere dai risultati delle altre partite perché in nessun caso avrebbe i numeri per raggiungere il terzultimo posto.

Stefano Pece