OraSì, la stagione è alla sua fase decisiva

Dopo il 22° turno di campionato è cambiato ancora lo scenario in classifica per quanto riguarda le posizioni di coda. Per la formazione giallorossa si è trattato di una domenica agrodolce poiché ha perso posizioni nella corsa al nono posto, ma ha guadagnato punti nel girone playout. Sembra fantascienza raccontata così, ma la formula di questa stagione tiene aperti due scenari molto differenti per quanto riguarda le posizioni che vanno dalla decima alla tredicesima nel girone Rosso. Corsa al nono posto: Ravenna e Ferrara sono le uniche che hanno perso in questo turno. Ferrara è rimasta a 16 punti ed è stata raggiunta da San Severo, Chiusi e Mantova. Ravenna invece è rimasta solitaria al penultimo posto con 14 punti. Ecco quindi che, alla luce dei risultati, l’OraSì si ritrova attardata di 2 punti rispetto alle altre quattro. Girone Salvezza. Se invece si guarda tutto il contesto in chiave girone playout, le cose cambiano e la situazione si fa molto più rosea per Musso e compagni. Il gruppone playout è quello che si formerà con le ultime cinque del girone Rosso e le ultime quattro del girone Verde. Tutte queste squadre si porteranno dietro i punti fatti durante la stagione regolare contro le dirette avversarie e sfideranno le formazioni che non hanno mai affrontato prima, in ulteriori otto partite (andata e ritorno). Ferrara a questo punto è stata risucchiata nella zona playout, che in questo momento comprende Chiusi, Ferrara appunto, Mantova, Ravenna e Chieti (Rosso), Juvi Cremona, Stella Azzurra, Rieti e Casale Monferrato (Verde). Ciò significa che l’OraSì si porterà dietro i 4 punti ottenuti con gli estensi, sommati agli altri 4 ottenuti con Chieti e Chiusi. Un bottino di 8 punti che non sarebbe affatto male per cominciare la seconda fase. Naturalmente mancano ancora quattro giornate e tutto può ancora cambiare. Se una sola domenica ha ribaltato completamente le carte in tavola, in quattro domeniche può succedere ancora di tutto.

Inoltre l’OraSì deve ancora giocare le gare di ritorno sia con Mantova che con San Severo, dunque altri 4 punti che potrebbero diventare fondamentali sia in chiave playout, che per il nono posto. Tutto passa però da una buona prestazione con la Fortitudo domenica, anche se non è certo il momento migliore questo per affrontare i bolognesi. Domenica scorsa Fantinelli e compagni sono crollati in casa contro Mantova, venendo scavalcati in classifica da Cividale e raggiunti da Rimini. Per rimanere nelle prime sei e avere quindi un ranking nella griglia playoff compreso fra il 7° e il 12° posto, la Effe ha bisogno di conservare l’attuale sesta posizione e cercherà di prendersi i punti necessari al Pala de André. La prevendita dei biglietti parte oggi. Tagliandi disponibili presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, fino a venerdì, dalle 9 alle 12.30. Inoltre presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19 e sul sito e i punti vendita Vivaticket ( https:www.vivaticket.ititaricercapv ). Prevista inoltre un’apertura straordinaria della biglietteria del Pala De Andrè nel giorno della gara domenica 26 dalle 11 alle 13. La biglietteria sarà aperta alle ore 17, come i cancelli di entrata.

Stefano Pece