"OraSì, lavoriamo per la salvezza diretta"

Ancora quattro partite per sapere se sarà salvezza diretta o se si passerà dai playout. La strada è lunga e non è possibile fare piani a lungo termine perché ogni domenica la situazione potrebbe cambiare. Se l’ultimo turno di campionato ha rispedito l’OraSì al penultimo posto e ha schiodato Ferrara dal nono dopo mesi, in quattro partite può accadere qualsiasi cosa. Senza fare troppi calcoli matematici l’OraSì lavora a testa bassa in vista della sfida con la Fortitudo di domenica prossima. La presenza di Bartoli è a forte rischio. Dopo pochi minuti dall’inizio della sfida di Udine, il giocatore si è fatto male al pollice della mano destra, ma le analisi effettuate in settimana hanno escluso una frattura. Verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma non è detto che possa giocare. Potrebbe quindi trovare spazio Ivan Onojaife il quale ha già sostituito Bartoli domenica scorsa giocando una buona partita. Il centro classe 2003 non ha avuto molto spazio in questa stagione, ma ha cercato di sfruttare al meglio le opportunità che ha avuto, meritando gli elogi di coach Lotesoriere il quale ne ha lodato l’impegno in allenamento e la voglia di dare sempre il 100%.

"Sono molto emozionato di poter affrontare la Fortitudo – commenta Onojaife – perché si tratta di una squadra storica per il nostro basket. La mia routine non cambierà, sia che giochi sia che non entri in campo, ma la concentrazione sarà sempre altissima". A Udine Onojaife è rimasto in campo per 14 minuti, mettendo a referto 2 punti e 4 rimbalzi, di cui 2 offensivi, e una buona presenza in difesa. "Sono contento della mia partita - racconta - ho cercato di dare una mano a rimbalzo e in difesa. Dall’inizio dell’anno credo di essere migliorato nel tiro dalla media distanza, ma vorrei incrementare le mie qualità perimetrali cercando di aprire il mio gioco il più possibile". Ha le idee chiare il giocatore di scuola Don Bosco Livorno e sta cercando di imparare il più possibile da questa prima esperienza in A2. Possiede qualità atletiche eccezionali, ma è giovanissimo e ancora ruvido sul piano tecnico, ma con tanti margini di miglioramento. "Sto cercando di imparare da tutti – rivela il giocatore –. Gli esterni Musso, Anthony e Bonacini mi aiutano molto sul gioco a due e nel pick and roll. Da Petrovic e Vrankic, anche se è arrivato da poco, sto imparando il gioco in post. I compagni sono persone molto aperte e tutte molto disponibili, l’inserimento è stato facile fin da subito e sto cercando di tradurre in allenamento quello che imparo, mettendo sempre il massimo dell’energia e dell’intensità possibile". Onojaife è sicuro. Il lavoro di squadra alla lunga porterà i suoi frutti. "Abbiamo grandi potenzialità – conclude il numero 17 dell’OraSì –. Se continuiamo a lavorare di squadra come stiamo facendo, con l’energia giusta e con l’attenzione sui piccoli dettagli, secondo me possiamo salvarci dalla porta principale".

Stefano Pece