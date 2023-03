OraSì, l’obiettivo resta il nono posto Nei playout si partirebbe in salita

È cambiata ancora la situazione nel girone Rosso di serie A2 e i risultati degli altri rendono la domenica dell’OraSì interlocutoria. La vittoria sulla Fortitudo ha rilanciato infatti le quotazioni dei giallorossi nella corsa alla nona posizione, poiché ha permesso loro di acciuffare Mantova e San Severo e mantenersi in scia di Ferrara. Tuttavia è cambiata leggermente in peggio la classifica in quello che sarebbe il girone salvezza. Ferrara, con una bella prova di orgoglio, ha espugnato il campo di Nardò ed è tornata al nono posto togliendosi, almeno per una domenica, dal girone playout. In questo momento la classifica vede Nardò all’ottavo posto con 20 punti, Ferrara e Chiusi a 18, Ravenna, Mantova e San Severo a 16, Chieti a 14. Con 6 punti ancora in palio, perfino Nardò potrebbe essere risucchiata nella corsa, avendo tra l’altro un calendario difficile: Rimini e Udine in trasferta, Chieti in casa. Ma nelle ultime tre partite ci saranno ancora diversi scontri diretti per cui è impossibile fare una previsione. L’unica cosa certa è che il calendario dell’OraSì non è facile poiché troverà sul suo cammino formazioni piene di motivazioni. Domenica sarà ospite di Mantova; dopo la Coppa Italia riceverà Rimini e chiuderà la stagione regolare a San Severo.

Mantova e San Severo hanno il medesimo obiettivo di Ravenna, cioè ottenere il nono posto e la salvezza matematica o, in alternativa, fare più punti possibili con le avversarie dirette. Rimini invece insegue la quinta posizione. Per quanto riguarda invece il girone playout, ecco come sarebbe: Chiusi, Ravenna, Mantova, San Severo e Chieti. Avendo perso i 4 punti fatti con Ferrara, Ravenna si troverebbe in questo momento a 6 punti, alle spalle di Chiusi (10) e Chieti (8). Per quanto farraginosa e complicata, la formula scelta dalla lega per questa stagione sta rendendo il finale di campionato piuttosto interessante. Domenica a Mantova l’OraSì ha una grande occasione di portare un’ulteriore spallata alla classifica. Vincere è fondamentale, ma dovrà farlo senza Bartoli. Servirà quindi una prova vicina alla perfezione come quella di domenica scorsa con la Fortitudo. I tifosi ci credono e saranno vicini alla squadra anche nella trasferta della Grana Padano Arena. È previsto infatti un pullman al seguito, con ritrovo alle ore 13.30 al caffè della Lirica e partenza alle 13.45. Il costo del viaggio è di 20 euro a persona se i partecipanti saranno 35, di 15 euro se i partecipanti saranno 50.

Stefano Pece