"OraSì, Mantova sarà tosta Va limitata a rimbalzo"

Josip Vrankic da meno di un mese è un giocatore dell’OraSì. A lui viene chiesto un contributo importante domani alle 17, quando Ravenna affronterà Mantova in trasferta in un gara chiave per la salvezza.

Vrankic, come si sta trovando in gruppo?

"Mi trovo bene con la squadra e coi compagni, e questo fin dall’inizio. Ci stiamo conoscendo meglio in campo. La sensazione è che di allenamento di allenamento e di partita in partita la nostra chimica migliori".

Come è stato accolto dal pubblico di Ravenna, particolarmente caloroso in questa fase di stagione?

"I tifosi sono stati fantastici. Mi hanno dato la sensazione di darci un vantaggio vero quando giochiamo al Pala de Andrè. Sono davvero un fattore quando giochiamo in casa. Mi sto trovando molto bene con loro".

Come sono cambiati i suoi compiti tattici qui a Ravenna?

"Sto giocando in una posizione un po’ diversa rispetto a quella alla quale ero abituato in carriera. Finora avevo sempre giocato da quattro, giocando sul perimetro, allargando il campo per tirare o attaccare dal palleggio. Qui sto giocando quasi sempre da centro, e sfrutto comunque le mie caratteristiche. Pian piano mi sto ambientando a questo nuovo ruolo".

Come giudica le sue prestazioni finora?

"Penso di aver giocato delle buone partite, almeno le due in casa, ma soprattutto di essere entrato piano piano nelle dinamiche della squadra. La mia sensazione è che stiamo migliorando di gara in gara e possiamo migliorare ancora, sempre un passo alla volta".

Ha già giocato contro Mantova, che squadra è e quali insidie nasconde? Quale può essere la chiave tattica della partita?

"Sì, ho già affrontato Mantova un paio di volte. Parliamo di una squadra molto fisica, molto possente, con tanti giocatori che vanno forte a rimbalzo d’attacco. Le chiavi della partita saranno sicuramente il limitarli proprio a rimbalzo d’attacco ed essere bravi soprattutto in difesa, stando attenti a rispettare le consegne su ogni avversario".