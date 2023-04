"OraSì, nulla è perduto, ma servono nervi saldi"

L’OraSì ripensa ai suoi errori ma non si deprime. La pensa così il direttore generale Giorgio Bottaro, ragionando a mente fredda sulla partita di domenica persa all’ultimo secondo contro Cremona. "Si tratta di partite dove contano i nervi saldi, la cattiveria e la durezza, prima ancora dell’aspetto tecnico – afferma il dg –. È chiaro che lascia l’amaro in bocca questa sconfitta perché comunque la squadra aveva giocato una buona gara. Dobbiamo abituarci perché saranno tutte simili queste sfide, durissime e sul filo dell’equilibrio". Avere fiducia è d’obbligo dunque. "Nulla è perduto, ci sono ancora sette partite da giocare ma ci si può salvare anche attraverso i playout. Da qui a giugno possono cambiare ancora mille cose pertanto bisogna avere i nervi saldi, e intendo tutti, a partire da noi, passando dallo staff fino ad arrivare alla tifoseria. È stata una botta ma non ci abbattiamo, ne sono consci anche i giocatori. Ne verranno altri di momenti difficili, ma bisogna restare compatti". A proposito di tifoseria, questa ha contestato molto gli arbitri, causando anche una multa alla società, e pare sia volata anche una monetina in direzione del campo. "Si tratta di una reazione che non giustifico e che va evitata – sottolinea il dirigente giallorosso –. Una cosa del genere non è mai capitata nella nostra storia e mai deve capitare. Siamo una comunità molto civile quindi sono sicuro che si sia trattato soltanto di un episodio". Detto questo però Bottaro si toglie anche un sassolino dalla scarpa.

"Non parlo mai degli arbitri però in questo caso vorrei capire il metro. Concordo sul fallo antisportivo assegnato a Bonacini, ma ce n’era un altro altrettanto evidente su Musso poco dopo che non è stato sanzionato allo stesso modo. Questa differenza di vedute è poco comprensibile e genera malumori. Il fatto poi che il commissario sia rimasto diversi minuti a parlare con gli arbitri al termine della partita, significa che ha visto qualcosa di cui voleva chiedere conto". La squadra ha le sue colpe e il direttore generale non manca di sottolinearle. "Non dimentico il fatto che abbiamo preso 20 punti in 6 minuti e 20 ed è chiaro che se porti la partita a una situazione in cui ci si gioca tutto in due azioni, è evidente che puoi incorrere in questo tipo di accadimenti". A Casale sarà necessaria un’altra OraSì. "Casale è una squadra che mi piace molto. Ha cambiato allenatore a gennaio, ha preso Sarto e un americano forte. Ha perso a Mantova, ma ha combattuto. Vedo grande equilibrio in questo girone pertanto ci sarà da lottare".

Stefano Pece