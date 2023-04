OraSì, per risalire serve vincere fuori casa

L’OraSì non può più sbagliare e lo sanno bene i giocatori dopo il ko interno con Rieti. La situazione non è ancora disperata ma serve una drastica inversione di tendenza per riprendere slancio, soprattutto dal punto di vista emotivo. Kendall Anthony prova a spiegare il momento buio: "Il problema è che non stiamo giocando le partite per intero – afferma –. Alterniamo momenti di ottima pallacanestro ad altri nei quali non ci siamo con la testa. E la partita di domenica è lampante da questo punto di vista". L’americano sottolinea come la squadra abbia giocato mezza partita con Rieti, collegando la testa soltanto nel secondo tempo. "L’errore domenica è stato nell’approccio al primo quarto. In altre occasioni invece il passaggio a vuoto è avvenuto nell’ultimo. Comunque sia, adesso non abbiamo più scuse, sappiamo di dover vincere le prossime cinque partite, ma io sono fiducioso perché quando vogliamo, possiamo produrre una buona pallacanestro". Ed è da questi momenti positivi che deve ripartire la squadra, dal secondo tempo con Rieti, cercando di mantenere la lucidità anche dopo uno sforzo enorme come quello richiesto per riprendere la partita. "Non possiamo permetterci di regalare parziali di 8 o 10 punti. È in quei momenti che dobbiamo tenere duro, perché i periodi di down ci sono per tutti nel corso della partita, tutto sta nel saperli fronteggiare. Dobbiamo rimanere uniti, continuando ad avere fiducia l’uno nell’altro e giocando le prossime partite come se fossero le più importanti della nostra carriera".

Anche le rotazioni ridotte influiscono. La mancanza di Vrankic sta pesando certamente sulla produzione a rimbalzo e su quella offensiva, ma l’americano porta comunque un po’ di peso anche in chiave difensiva. "Forse accusiamo un po’ di fatica è vero – ammette Anthony –, ma a questo punto della stagione tutte le squadre sono stanche e hanno qualche infortunato. La stanchezza non deve diventare una scusa, perché si tratta di un problema comune. Bisogna saperla gestire".

Inizia dunque una salita più dura del Mortirolo per l’OraSì. Delle cinque partite che restano, tre saranno in trasferta. Ciò significa che bisogna vincere anche lontano da Ravenna, cosa riuscita raramente nel corso di questa stagione. Si parte dalla trasferta in casa della Stella Azzurra. "Ammetto di non conoscere bene l’avversario non avendolo mai affrontato, ma non è importante con chi giochiamo, la cosa importante è lavorare su noi stessi. Non dobbiamo pensare alla pressione imposta dalla nostra situazione, ma concentrarci su quello che dobbiamo fare in campo". La chiave tattica per Anthony è solo una: "Tenere la partita chiusa. Nel senso che non dobbiamo far scappare l’avversario perché poi la rimonta richiede un dispendio di energie maggiore. Dobbiamo saper amministrare le energie e arrivare lucidi nel finale".

Stefano Pece