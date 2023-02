OraSì, Petrovic ci crede: "Il campionato è aperto"

Il derby regionale della Milwaukee Dinelli Arena ha rispettato i pronostici della vigilia e Cento si è presa la vittoria con grande autorità, confermando che in casa propria ha un impatto difensivo devastante. L’OraSì ne prende atto ed esce dal campo sconfitta 80-56 e pronta a ributtarsi sugli impegni che contano di più, come quello di domenica prossima con Chiusi. Da Cento l’OraSì si porta a casa 25 minuti di buona pallacanestro e un Petrovic sempre più continuo e a tratti trascinatore. È stato proprio il serbo, infatti, a guidare il momento migliore dell’OraSì nei primi minuti del terzo periodo ed è suo il canestro che al minuto 24’48’’ ha regalato il momentaneo vantaggio all’OraSì sul 38-39.

"Sono consapevole di essere migliorato nel girone di ritorno – sottolinea Petrovic –. Ma come me, tutta la squadra lo è. Lo dicono i risultati: abbiamo vinto tre partite, mentre all’andata in questo periodo eravamo più indietro. Non riusciamo sempre a ottenere i risultati che vorremmo, ma i progressi ci sono". Dopo quella fiammata giallorossa però, la Tramec si è ripresa l’inerzia e da quel momento non c’è stata più storia. L’ultimo quarto d’ora ha visto una sola squadra in campo e questo è l’aspetto negativo della trasferta domenicale. "Siamo dispiaciuti per la prestazione complessiva – commenta sapevamo di giocare contro una squadra molto forte, ma abbiamo perso malamente. Possiamo e dobbiamo fare molto meglio, a partire da domenica prossima in cui ci giocheremo un pezzo della nostra stagione".

Tra le cose buone Petrovic mette certamente i primi due quarti nei quali la difesa ha funzionato abbastanza bene e aggiunge la bella reazione al parziale della Tramec all’inizio del terzo. "Bisogna sempre guardare i lati positivi – commenta –. A tratti abbiamo giocato bene. Quando loro sono andati sopra di 10 siamo riusciti a riprenderli e scavalcarli. Tuttavia, bisogna riconoscere anche i meriti degli avversari e Cento ne ha tanti. È una squadra molto profonda, esperta, che sa gestire i momenti di flessione, quindi ha trovato il modo di metterci in difficoltà. Con questo tipo di squadre devi giocare quattro quarti sempre al massimo".

L’OraSì si consola col fatto che anche le altre hanno perso. Soltanto Chieti e, un po’ più in alto, Nardò hanno ottenuto i 2 punti, mentre Ferrara, Mantova, Chiusi e San Severo hanno perso tutte, lasciando la classifica quasi invariata. "A conti fatti non è cambiato quasi nulla, tuttavia dobbiamo iniziare a fare i conti con la matematica perché non dipende solo da noi. Vincere è fondamentale, ma basta un risultato positivo o negativo per cambiare tutto. Credo comunque che il campionato sia ancora apertissimo – conclude il numero 21 –, mancano ancora sei partite e sono convinto che abbiamo la possibilità di portarne a casa una buona parte". Fortunatamente per i giallorossi non è così, ma se il campionato finisse oggi l’OraSì sarebbe ultima nel girone playout. Vincere con Chiusi è fondamentale.

Stefano Pece