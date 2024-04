Le strade di OraSì Ravenna e Jacopo Giachetti si dividono

Ravenna, 20 giugno 2018 - Jacopo Giachetti non vestirà la maglia dell’OraSì Ravenna nella stagione 2018-19. Il giocatore e la società hanno risolto il contratto che li legava anche per la stagione entrante e a rendere ufficiale l’accordo è stato il direttore generale Julio Trovato. Si dividono così, dopo una sola stagione, le strade del playmaker toscano e del Basket Ravenna.

Trovato ha anche confermato ufficialmente la permanenza di Masciadri e in seconda battuta quella di Montano: «Masciadri ha un contratto ed è confermatissimo. Montano ha il contratto e in linea di massima verrà confermato», aggiungendo che esiste l’idea di riportare Fadilou Seck alla base come quarto lungo nel reparto under.