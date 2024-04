L'OraSì Ravenna chiude il roster con il playmaker Donato Vitale

Ravenna, 10 luglio 2017 - L'OraSì Ravenna ha definito il roster degli under per la stagione 2017-18. Il terzo e ultimo nome dell'organico è quello di Donato Vitale, playmaker di 185 centimetri classe 1998 che ha da poco compiuto 19 anni. Nato a Santa Maria Capua Vetere, Vitale è cresciuto nella Stella Azzurra Roma, società con la quale ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under20 Eccellenza alle finali nazionali di Cantù nel 2016. Nella Fiat Torino non ha avuto molte occasioni di mettersi in mostra, ma ha comunque totalizzato 20 presenze a referto ed è sceso in campo in quattro occasioni.

A Ravenna sarà il quarto piccolo dietro alla coppia Giachetti-Montano e all'americano ancora da definire.