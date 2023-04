OraSì, Rieti ha un nuovo coach: "Grande posta in palio"

Non c’è da stare allegri. Ma non è neppure il momento di disperarsi: certo, il terzo turno del girone di playout di A2 diventa fondamentale per l’OraSì che non può più permettersi passi falsi, a cominciare da domani al Pala De Andrè – si gioca alle 18 – contro la Kienergia Rieti. La formazione laziale condivide l’ultimo posto nel gironcino con i giallorossi. Due sconfitte per Ravenna, due per Rieti, rimediate a Chieti (67-79) e in casa contro San Severo (63-69). Insomma non è l’ultima spiaggia, naturalmente, con 6 gare ancora da giocare, ma sarà fondamentale per l’OraSì aggiudicarsi questo scontro diretto per continuare a sperare nella salvezza. Va ricordata la formula di questi playout: terminate le otto gare con le quattro formazioni dell’altro girone di serie A – e conservati i risultati maturati con quelle del proprio girone – le prime due di questo raggruppamento finale saranno salve direttamente senza ulteriori gare, le quattro centrali saranno impegnate in un playout a eliminazione diretta con le due vincenti salve. Infine le ultime due del girone saranno retrocesse direttamente. Posizione questa da evitare assolutamente, s’intende. Intanto, come si sa, Rieti a inizio settimana ha esonerato il tecnico Gabriele Ceccarelli, affidando la squadra all’assistant coach, Andrea Ruggieri e ieri il gruppo si è recato in visita al nuovo arcivescovo di Rieti. Probabilmente Rieti ha più bisogno di punti nelle mani che di preghiere visto che i top scorer – sommando i due match – sono Tucker (33 punti) e Del Testa (30) con un bottino non proprio eccelso, condito anche da 54 falli commessi. Insomma i laziali devono ritrovarsi dopo le due sconfitte iniziali. Pensa positivo, però, il nuovo capo allenatore di Rieti, Ruggieri: "Ci tengo innanzitutto a ringraziare coach Ceccarelli per quello che ha fatto e mi ha insegnato in questi due anni. È stata una settimana difficile, ma ho visto grande concentrazione ed attenzione ai dettagli. La squadra è consapevole della posta in palio, vogliamo farci trovare pronti". Una situazione psicologica che l’Ora Sì conosce bene, visto che si trova nella stessa condizione, anche se probabilmente il problema dei giallorossi è soprattutto la parte finale delle gare. In queste prime due squadre da dentro o fuori – anche se si tratta di un girone ogni sfida vale oro – solo state le fasi calde a tradire i ravennati. La direzione della gara è stata affidata ad Andrea Masi di Firenze, Daniele Foti di Milano e Fulvio Grappasonno di Lanciano.

Ugo Bentivogli