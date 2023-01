OraSì, sfida da ultima spiaggia con Chieti

Inizia questa sera il nuovo anno dell’OraSì, un anno che l’ambiente cittadino spera ben diverso dal finale di quello passato. La formazione allenata da coach Alessandro Lotesoriere cerca di risalire la china in classifica e, per farlo, deve iniziare col battere Chieti nel confronto diretto fra i fanalini di coda. Palla a due questa sera alle ore 20.45 in un Pala de André che si preannuncia piuttosto affollato. Il ritorno a casa, i prezzi ribassati dei biglietti (tenuti a 10 euro in tutti i settori tranne che nelle poltronissime) e la creazione di una curva per il tifo casalingo, grazie alla presenza della tribuna dietro al canestro, dovrebbero richiamare un po’ di pubblico in più. La squadra ha bisogno di tutto l’aiuto possibile per tornare a rialzare la testa. Le sviste difensive, la mancanza di continuità e di collaborazione di squadra nei momenti difficili sono alcuni dei limiti che la formazione giallorossa ha evidenziato nel girone di andata, limiti che andranno superati se il gruppo vorrà tornare competitivo in chiave salvezza. Adesso non c’è più spazio per gli errori e i giocatori lo sanno bene.

"Dovremo essere più bravi a rimanere concentrati per tutta la durata del match, perché molte sconfitte nel girone di andata sono arrivate nei minuti finali a causa di errori difensivi da parte nostra". Questa la ricetta di Federico Bonacini, un giocatore fra i più continui nell’OraSì del 2022. Con i suoi 10.9 punti, 4.5 rimbalzi, 2 assist e soprattutto 2.4 palle rubate di media, Bonacini ha portato un contributo importante su entrambi i lati del campo. E come lui dovranno fare anche tutti gli altri poiché questa OraSì ha bisogno del contributo di tutti i suoi elementi. Soprattutto nei prossimi due impegni che saranno un crocevia fondamentale della stagione. "Si tratta di due sfide importantissime, soprattutto quella con Chieti che è la nostra rivale più diretta – prosegue la guardia –. Sarà una partita molto fisica, probabilmente anche sporca dal punto di vista tecnico, perché entrambe le contendenti sono alla ricerca di punti preziosi. Mi aspetto una battaglia, ma ci siamo preparati bene in questi giorni, soprattutto per limitare Jackson, che è il loro punto di riferimento offensivo".

La seconda di ritorno è una giornata importante per gli intrecci di classifica. Cividale (14 punti)-Mantova (10), San Severo (10)-Udine, Cento-Chiusi (10), sono le gare che interessano più da vicino l’OraSì. Sono tutti incontri difficili per le squadre che lottano per la salvezza, pertanto la formazione giallorossa deve vincere e sperare che i pronostici vengano rispettati. Anche perché domenica San Severo sarà impegnata in casa della Fortitudo e Chiusi a Udine. Ma è presto per lavorare di fantasia. Prima bisogna battere Chieti. Bonacini assicura: "Il clima in squadra è carico in vista di queste due partite, tra noi ci siamo detti che si tratta appunto di un momento decisivo della stagione e ognuno di noi deve portare il proprio mattoncino".

Stefano Pece