"OraSì, sono troppi i cali di concentrazione"

L’OraSì si prepara al match della vita contro la Kienergia Rieti che deciderà chi resterà solitario in fondo alla classifica. Chi perde domenica infatti avrà questo triste primato, con zero punti incassati nelle prime tre giornate del girone salvezza. L’OraSì vuole evitare tutto questo, ma per farlo deve invertire la rotta che l’ha vista smarrirsi negli ultimi 10 minuti di gara. "Non credo che le squadre che incontriamo siano migliori di noi – afferma capitan Musso –. Io vedo un grande equilibrio e la vittoria è figlia dei particolari. La cosa più importante in queste sfide è rimanere nella partita con la testa, invece noi negli ultimi quarti abbiamo scollegato la testa e ne abbiamo pagato il pegno". Musso ricorda i 14 punti di vantaggio che la squadra aveva su Cremona all’inizio del quarto periodo e la sostanziale parità con la quale si è presentata all’ultimo quarto di Casale Monferrato e ne fa un problema di concentrazione. "All’inizio del campionato ci trovavamo in una situazione simile – racconta –, ma allora non ci conoscevamo ancora bene e dovevamo trovare la chimica di squadra. Oggi questo andamento non è accettabile, perché ci stiamo giocando il campionato e lo sappiamo".

Sicuramente l’assenza di Vrankic ha avuto il suo peso poiché rotazioni corte significano meno lucidità e meno energia nei finali di partita, tuttavia per Musso questa giustificazione non basta. "Le assenze pesano certamente, ma abbiamo giocato tante partite anche senza Bartoli e ce la siamo cavata – commenta –. Siamo abituati alla mancanza di una rotazione, quindi questa non deve diventare una scusa, anche perché con Cremona Vrankic c’era e abbiamo perso. Il problema non è chi c’è o chi manca, si tratta piuttosto di un problema di mentalità". L’OraSì dovrà fare a meno dell’americano anche domenica. I raggi hanno escluso una frattura alla caviglia, ma il giocatore non sarà comunque a disposizione di Lotesoriere. Le sue condizioni verranno rivalutate all’inizio della prossima settimana. Rieti è una formazione altrettanto in difficoltà, tanto che ha esonerato Ceccarelli all’inizio della settimana. Una mossa che la società ha fatto per dare una scossa all’ambiente.

"Mi aspetto una battaglia all’ultimo sangue perché loro, come noi, hanno bisogno dei due punti – spiega capitan Musso –. Il fatto che abbiano cambiato allenatore non cambia questo stato di cose, ma noi dobbiamo pensare soltanto ai nostri di problemi e concentrarci soltanto su noi stessi". Il capitano prova invece a dare la scossa ai suoi. "Tra noi ci siamo detti che questi cali di tensione non sono più ammissibili. Non possiamo entrare in campo nel quarto periodo e sembrare una squadra di serie C, pertanto non è tempo di lamentarsi, ma di giocare come se ogni partita fosse quella della vita. Vincere ci darebbe una grande fiducia e la consapevolezza che siamo una squadra che sa ancora come farlo".

Stefano Pece