OraSì, sotto canestro arriva Josip Vrankic

Josip Vrankic il giocatore che prenderà il posto di Wendell Lewis nel settore lunghi dell’OraSì. Lo ha comunicato la società di via della Lirica ieri, svelando che l’accordo col giocatore era stato raggiunto già nella serata di martedì e che al momento si sta lavorando per definire il suo tesseramento per averlo a disposizione domenica con Chiusi. Dopo la partenza di Lewis alla squadra serviva un rinforzo per essere competitiva sotto ai tabelloni, soprattutto alla vigilia di un match fondamentale come quello di domenica. Vincere con Chiusi è d’obbligo per l’OraSì per garantirsi una migliore classifica in quello che sarà il girone playout da nove squadre oppure, più ottimisticamente, per puntare al nono posto che garantirebbe la salvezza diretta. Vrankic è il giocatore che serviva. Nato a Etobicoke, in Ontario, Canada nel 1998, si è formato alla Santa Clara University dove ha giocato dal 2017 al 2022 coi Broncos nel campionato Ncaa Division I. Le sue performance al college sono andate migliorando sia in termini di punti segnati che di rimbalzi e ha chiuso ogni stagione sopra la doppia cifra con percentuali vicine al 50% nel tiro da due e al 34% nel tiro da tre. Ottimo tiratore di liberi, la sua percentuale si è aggirata intorno al 80%.

Terminato il college, ha iniziato la sua carriera da professionista proprio in Italia con la maglia di Chieti. Con gli abruzzesi ha giocato 17 partite, mettendo a referto 14.9 punti, 8 rimbalzi e 1.5 assist di media. Ottime le sue percentuali: ha tirato col 49.7% da due, col 38.9% da tre e con l’86.6% dalla lunetta. Il suo season high è rappresentato dai 29 punti, 7 rimbalzi e 4 assist messi a segno contro la Fortitudo, ma frequentemente è andato in doppia doppia nel corso della stagione. Come per esempio nella sfida di andata contro l’OraSì quando, nel 81-59 in favore degli abruzzesi, ha contribuito con 18 punti e 11 rimbalzi. Con Ravenna Vrankic ha già giocato due volte da avversario e nella sfida di ritorno al Pala de André, persa da Chieti per 80-60, ha messo a referto 14 punti e 6 rimbalzi. Le sue prestazioni sono andate un po’ in calando nel mese di gennaio dopo l’arrivo di Terrence Roderick. Chiuso dall’ingombrante presenza del veterano del campionato di A2, Vrankic ha preferito Ravenna per avere più spazio e più minuti in campo.

Accreditato di 206 centimetri, è un’ala forte che può giocare anche da centro. Si tratta di un giocatore completamente diverso rispetto a Lewis poiché Vrankic è dotato di un maggiore dinamismo, ma anche di tiro da tre e questo aspetto può aprire a nuovi scenari nell’impianto di gioco di Lotesoriere. Il giocatore si è allenato coi nuovi compagni nel pomeriggio di ieri e avrà a disposizione la giornata di oggi e la rifinitura di sabato per assimilare quanti più concetti possibile del gioco di Lotesoriere. Sicuramente, avendo giocato fino a domenica scorsa, può garantire minuti di qualità dal punto di vista fisico, tuttavia il suo impiego dipenderà dalla sua capacità di entrare nel meccanismo di gioco giallorosso. Ma la curiosità di vederlo all’opera è alta. Vrankic sarà presentato alla stampa e ai tifosi sabato alle 12.30 presso la sala stampa del Pala de André, proprio alla vigilia dell’importante sfida con Chiusi.

Stefano Pece