OraSì-Stella Azzurra si giocherà giovedì 25

La partita tra OraSì e Stella Azzurra si giocherà giovedì 25 maggio alle ore 19.30 al PalaCosta. Lo ha reso noto il dg Giorgio Bottaro al termine di un incontro con la società capitolina e la Lega. "Dover parlare di una partita in un contesto come questo non riesce facile a nessuno di noi - ha puntualizzato Bottaro -. È talmente grande il disagio che stanno vivendo i nostri concittadini da lasciarci senza parole. Però esistono anche gli aspetti formali e burocratici di un campionato che va terminato nel rispetto delle altre società, quindi dobbiamo rispettarli". Decisivo per lo spostamento della data e della sede è stato l’intervento dell’assessore Giacomo Costantini che ha fatto presente agli organi decisionali la situazione degli impianti di Ravenna e delle zone limitrofe.

Eccezionalmente quindi, non sarà ottemperato l’obbligo della contemporaneità fissato dalla federazione e l’OraSì avrà la deroga per giocare in un impianto di capienza inferiore ai duemila posti. Chiaramente, ha precisato il dg, si potrà giocare soltanto se la situazione per allora sarà migliorata. "Io la voglio vedere dal punto di vista opposto - ha detto ancora Bottaro - se si gioca una partita, vuol dire che ci si sta avviando verso un inizio di normalità. Tuttavia, la precedenza va ai cittadini pertanto se non sarà possibile giocare a Ravenna, allora a ridosso della partita verrà valutata la possibilità di spostare la sede. La data invece resta quella di giovedì 25".

La società di via della Lirica ha voluto esprimere la propria vicinanza alla popolazione tramite questo comunicato: "In questi giorni drammatici il pensiero del Basket Ravenna è tutto per i nostri conterranei duramente colpiti da eventi climatici catastrofici. Siamo vicini a coloro che soffrono per la perdita dei propri cari e per gli enormi danni materiali e morali subiti. E siamo solidali anche con le aziende, spina dorsale della nostra economia, anch’esse danneggiate impietosamente. In particolar modo, con Unigrà, da anni sostenitore affezionato e sensibile del nostro movimento. Tutti noi vi abbracciamo e vi sosteniamo. Una certezza ci deve confortare: siamo gente forte, tosta; ci rialzeremo". Anche gara 2 dei playoff di C Silver tra Scuola Basket Ferrara e Lugo Aviators è stata rinviata.

Stefano Pece