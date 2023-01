OraSì, test a Imola con vista su Ferrara

Andrea Costa Imola

73

OraSì Ravenna

63

IMOLA: Restelli 12, Fazzi 2, Agostini 22, Barbieri, Ranuzzi 14, Corcelli 1, Marangoni 5, Tognacci 7, Montanari 8, Trentin ne. All. Grandi.

RAVENNA: Anthony ne, Giordano 4, Musso 2, Bartoli 9, Oxilia 7, Onojaife 11, Galletti 1, Giovannelli 10, Petrovic 7, Laghi, Bonacini 6, Lewis 6. All. Lotesoriere.

Arbitri: Centonza, Forni.

Note - Parziali: 24-7, 18-20, 20-14, 11-22.

Scrimmage infrasettimanale per l’OraSì Ravenna che al Pala Ruggi di Imola in casa dell’Andrea Costa, ha sostenuto una sgambata di quelle utili per interrompere la routine del lavoro settimanale e oliare qualche meccanismo in vista degli impegni della domenica. Quello di Ravenna, inteso come il prossimo impegno di campionato, è in casa della Tassi Group Ferrara. Un altro derby regionale di quelli piuttosto sentiti che, oltre che per questioni di campanile, è importante per avvicinare la zona tranquilla della classifica, sperando nei contemporanei risultati negativi delle altre.

Vincendo a Ferrara infatti, l’OraSì salirebbe a 12 punti, avvicinando gli estensi che si trovano a quota 16, e andrebbe 2-0 nel doppio confronto diretto nell’ottica di un eventuale arrivo a pari merito. Ma soprattutto andrebbe ad avvicinare la nona posizionel, ultima utile per evitare il girone salvezza. Infatti il numero 19 è un turno di intrecci che potrebbe dare una bella rimescolata alla classifica generale. Le partite che interessano da vicino Ravenna sono Rimini (16 punti)-Chiusi (14), Mantova (14)-Pistoia, Forlì-Nardò (16) e San Severo (10)-Chieti (8). Uscire con una vittoria da questa giornata sarebbe una bella conferma del discreto momento dell’OraSì sia sul piano della crescita generale, che soprattutto dal punto di vista della classifica.

A Imola c’è spazio per molte seconde linee tra i giallorossi con Giovannelli, in doppio tesseramento con l’altra squadra di Imola, la Grifo, che si mette in evidenza con 10 punti e Onojaife che ne fa 11. Tuttavia è l’Andrea Costa a imporsi per 73-63. Nel primo quarto c’è molta Imola, attenta in difesa e cinica in attacco mentre l’OraSì, con Kendall Anthony tenuto a riposo precauzionale per un affaticamento, commette molti errori offensivi e non arriva a toccare la doppia cifra. Con parziali azzerati dopo ogni quarto, la prima frazione recita Imola 24, Ravenna 7. Meglio Ravenna nel secondo quarto, dove i giallorossi si esibiscono in qualche recupero in velocità prendendo un buon vantaggio che successivamente i titolari dell’Andrea Costa ricuciono nel finale; 18-20 OraSì il punteggio della seconda frazione. Terza frazione ancora a favore dei padroni di casa. Ravenna si mostra efficace dentro l’area, ma ancora una volta il quintetto titolare di Imola rimette in piedi il risultato: 20-14.

L’ultimo quarto vede invece l’OraSì imporsi per 11-22. Pareggio nel computo dei quarti, ma punteggio totale che sorride all’Andrea Costa, attualmente undicesima nel girone C di serie B con 12 punti. Domenica a Ravenna sarà impegnata con Ferrara, Imola è attesa da Fabriano.

Stefano Pece