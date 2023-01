OraSì, testa al derby di domenica con Forlì

Sta per cominciare un periodo molto caldo della stagione per l’OraSì. È iniziata la settimana del derby con Forlì (domenica al Pala De Andrè, inizio ore 18), il più atteso dell’anno, al quale seguiranno quelli con le emiliane Ferrara e Cento. Il gruppo deve dimostrare che la solidità e la compattezza esibite a Nardò non sono state soltanto un episodio, ma un nuovo step di crescita e deve darne prova contro ogni tipo di avversario. "Domenica scorsa la squadra ha giocato bene su entrambi i lati del campo – questa l’analisi del direttore sportivo Mauro Montini, presente a Lecce –, il gioco ha coinvolto tutti e le scelte sono state operate con molta lucidità. Il talento offensivo di Nardò non si discute, ma la difesa ha retto bene l’urto. Dal punto di vista organizzativo e gestionale direi che è stata la migliore partita della nostra squadra". Ora si tratta di confermare i progressi limitando le iniziative individuali e continuando a giocare insieme anche nei momenti difficili.

"Rispetto al girone di andata la squadra ha preso coscienza delle proprie possibilità e riesce a gestire meglio i momenti di crisi. È in grado di esprimere un gioco corale per un tempo prolungato rispetto al passato e riesce a mettere i terminali offensivi in grado di colpire senza dover strafare e uscire dal seminato". Ma questa OraSì può battere Forlì? Montini la pensa così: "Si affrontano due squadre che hanno obiettivi, roster e percorsi completamente diversi. Ma il derby è sempre il derby e noi cercheremo di stare attaccati alla partita tentando di evitare che Forlì prenda vantaggio, poi ce la giocheremo". Chiaramente sarà una partita molto diversa da quella di domenica scorsa, ma il direttore sportivo punta sullo spirito e la coesione che ha animato la squadra nella trasferta pugliese. "Dobbiamo imitare la partita di Nardò nella quale gli errori sono stati pochissimi, ognuno ha messo il proprio mattone e siamo rimasti uniti per tutti i 40 minuti. Queste dovranno diventare le nostre certezze se vogliamo compiere un ulteriore passo avanti".

Quando si parla del contributo di tutti è inevitabile pensare alla prestazione di Lewis. Il lungo americano resta un’incognita, ha i mezzi fisici per dominare, ma spesso si è tirato indietro. A Nardò ha giocato bene e ha portato un buon contributo anche in termini di numeri e chissà che non ritrovi la fiducia e non riesca a diventare quel totem che serve sotto canestro. "Lewis sta pensando soltanto a giocare – chiude Montini – e a Nardò, al di là delle cifre, ha dato una bella risposta alle critiche che gli sono piovute addosso. La squadra l’ha coinvolto e lui ha portato il suo contributo. È vero che in questa stagione è stato piuttosto altalenante, ma domenica è sembrato un giocatore molto più integrato nell’organizzazione del gioco. Ovviamente speriamo che non sia stato un episodio isolato, ma un punto di partenza per una nuova fase della sua crescita".

Stefano Pece