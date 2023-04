"OraSì, troppi i blackout e le rimonte subìte"

L’OraSì sale a Cremona per dare un seguito alla vittoria sulla Stella Azzurra e rosicchiare qualche posizione in classifica. Vincere con più di due punti di scarto infatti permetterebbe ai giallorossi di issarsi a 10 punti scavalcando la stessa Cremona negli scontri diretti. Tuttavia per riuscirci servirà maggiore continuità all’interno della stessa partita e più attenzione nei periodi di blackout, che restano un problema non ancora risolto. "È già la seconda volta che ci capita di essere rimontati da un vantaggio di oltre 10 punti. Siamo soggetti a questi cali di tensione, magari sbagliamo qualche tiro aperto e perdiamo ritmo anche in difesa. Si tratta di un aspetto mentale più che tecnico su cui stiamo lavorando ogni giorno". Parole di Nicola Giordano, uno dei migliori della vittoria sulla Stella Azzurra insieme a Vrankic. Da ex della sfida, il numero 4 dei giallorossi ha chiuso con 11 punti, un rimbalzo e due assist. "Ci tenevo molto perché la Stella Azzurra è la squadra in cui sono cresciuto e la considero come una famiglia – spiega –. Sono stato molto bene negli anni passati a Roma e ho conosciuto molte persone amiche. Ero l’ex della partita e volevo fare bella figura davanti a quelle persone". Bella, sofferta e fondamentale la vittoria di sabato scorso ha rilanciato le quotazioni dell’OraSì all’interno del girone salvezza. Ma si è trattato di un successo importante non soltanto per il valore numerale che ha portato con sé, anche per l’impatto emotivo che ha avuto sul gruppo.

"È stata senza dubbio una vittoria importantissima perché dopo le tre sconfitte eravamo un po’ giù di morale. Nonostante sia arrivata all’overtime, ci ha dato molta carica per tornare in palestra ad allenarci". A rotazioni complete l’OraSì è una squadra diversa. Avere usufruito di sette giorni per reinserire Vrankic in gruppo può fare la differenza. Un problema, quello degli infortuni, col quale tutte le squadre si trovano a combattere in questo particolare momento della stagione. "Certamente a rotazioni complete forse qualcosa sarebbe cambiato, ma non possiamo saperlo – ammette Giordano –. Abbiamo comunque dato il massimo in ogni partita, ma fortunatamente adesso abbiamo ritrovato Josip e sarà una storia diversa".

Vincere sabato a Cremona (inizio alle 21) è d’obbligo per ribaltare lo scivolone dell’andata e scalare la classifica di un girone che comunque non ha ancora un padrone. "Il gruppo è equilibrato. Siamo tutti molto vicini in classifica e la lotta sarà feroce – conclude Giordano –. A Cremona non sarà facile e stiamo lavorando per non ripetere gli errori dell’andata. Eravamo a +14 a 6 minuti dalla fine e ci siamo fatti recuperare. Loro hanno un fuoriclasse come Allen che da solo ha fatto la differenza, quindi sabato dobbiamo giocare diversamente, facendo una partita di grande energia e attenzione a livello mentale".

Stefano Pece