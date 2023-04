"OraSì, troppo difficile risalire da -20"

Nella partita più importante della stagione l’OraSì ha messo in mostra il peggior approccio possibile, incassando 30 punti nel primo quarto da una Rieti che aveva segnato appena 65 punti di media nelle altre due partite del girone salvezza. Peggio di così non si poteva iniziare ed è bastata questa doccia fredda a indirizzare la partita verso i laziali. L’OraSì l’avrebbe anche tirata su, riuscendo a ricucire 23 punti di differenza e andando anche a +1, ma i soliti errori e qualche dubbio sulle decisioni arbitrali, hanno fatto esplodere un nervosismo nei minuti decisivi che ha annebbiato la mente dei protagonisti. Così non si può continuare e lo sanno bene i giocatori giallorossi. "Se parti così poi è difficile raddrizzare la partita – commenta sconsolato Tommaso Oxilia –. Quando sei sotto di 20 all’intervallo, non è semplice arrivare in fondo e riuscire a stare davanti. Ce l’avevamo quasi fatta ma è andata male, non c’è molto da aggiungere". L’OraSì deve rimproverarsi l’approccio del primo quarto. Dieci minuti nei quali si è vista una sola squadra in campo che ha dominato a rimbalzo e ha passeggiato nell’area giallorossa. "Ci hanno sovrastati a livello atletico – ammette Oxilia –. Nel primo quarto li abbiamo messi in fiducia non mostrando una valida reazione e Rieti è stata brava a sfruttare l’occasione. Acquistata fiducia, ha segnato da tutte le distanze. Non ho una spiegazione per il nostro atteggiamento del primo tempo, provo solo tanta amarezza".

L’OraSì dovrebbe essere sempre quella che è tornata in campo nel terzo quarto, una squadra in grado di reagire, difendere e provare a collaborare, ma la reazione è durata troppo poco. Serve più continuità e maggiore resistenza, sia fisica che mentale. "Sicuramente quando rientri in campo sul -20 è normale che provi a reagire perché peggio di così non si può fare". Nella marea di cose negative di questa domenica c’è però il dato positivo che nessuna formazione ha preso ancora il largo in classifica. Tutte e otto le squadre sono racchiuse in 4 punti, dunque con un’impennata di orgoglio e qualche risultato positivo si può pensare di raddrizzare la situazione. Serve almeno uscire da uno degli ultimi due posti per giocarsela poi agli spareggi salvezza. Tuttavia per farlo, è necessario un altro atteggiamento perché l’OraSì ad oggi è l’unica formazione ad avere totalizzato zero punti e l’unica, inoltre, ad avere perso entrambe le sfide casalinghe. Diventa quindi indispensabile andare a vincere fuori casa. Tuttavia a Roma ci sarà da combattere poiché la formazione capitolina viene da due successi consecutivi ed è infarcita di veterani. "Questa settimana – conclude Oxilia – dovremo cercare di azzerare tutto mentalmente e concentrarci soltanto sulla Stella Azzurra". Lo staff proverà in tutti i modi a recuperare Vrankic poiché la sua presenza, come ha dimostrato Rieti, è imprescindibile.

Stefano Pece