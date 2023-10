OraSì, un test negativo

OraSì Ravenna

71

Tigers Romagna

73

RAVENNA: Restelli 2, Nikolic 5, Ferrari 4, Paolin 13, Onojaife 7, Bedetti 6, Guardigli 6, Dron 12, De Gregori 12, Allegri 4, Laghi ne, Galletti ne. All. Bernardi.

ROMAGNA: Mikulic 16, Volpe 3, Digno 3, Bushati 15, Vitale 13, Signorini 8, Ciadini 2, Mazzotti 2, Sacchi 7, Komolov, Tonello 4. All. Gresta.

Note - Parziali: 26-26, 17-9, 11-20, 17-18

Non giungono notizie troppo incoraggianti dallo scrimmage infrasettimanale dell’OraSì con i Tigers Romagna, formazione di una categoria inferiore che pure si impone per 73-71 al Pala Costa. C’è ancora tanto da fare su entrambi i lati del campo per l’OraSì poiché la squadra appare ancora immatura nelle diverse fasi del gioco. Tabellone azzerato dopo ogni periodo, come di consueto in queste occasioni, le due squadre pareggiano il primo poi gli ospiti si prendono due dei restanti tre quarti, dominando soprattutto quando il fiato comincia a farsi più corto.

Evidenti le difficoltà di Ravenna soprattutto in difesa, dove i tiratori ospiti hanno troppo spazio per colpire. Il primo quarto vede gli arancioneri segnare ben 26 punti col lunghissimo Mikulic (2.15), grande mattatore sia sotto canestro che dall’arco. Bushati illumina con le sue giocate mentre Signorini si conferma tiratore solidissimo quando ha un metro di spazio.

Meglio da parte giallorossa la manovra offensiva, anche se la palla non circola ancora con fluidità. Bernardi ha il suo da fare durante i time out ma i suoi stentano a costruire gioco. In crescita Dron rispetto a domenica scorsa mentre Restelli deve ancora carburare, dai più esperti Nikolic e Bedetti invece manca ancora quella scossa che serve a guidare i più giovani. Di sicuro domenica prossima davanti al proprio pubblico, e contro una formazione esperta come Bisceglie, servirà un’altra faccia da parte dei giallorossi di Bernardi.

Stefano Pece