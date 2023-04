OraSì, uovo con sorpresa amara: Vrankic ko

Turno pasquale per l’OraSì, che questa sera alle ore 19.30 scende in campo al Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato contro la Novipiù per il secondo turno del girone salvezza. Ma dall’allenamento di ieri non sono arrivate buone notizie. Vrankic si è infortunato alla caviglia, per cui è in forte dubbio. Entrambe sconfitte nel primo turno, Ravenna e Casale hanno bisogno di punti per non perdere terreno nella corsa a uno dei primi due posti della classifica, quelli che regalano la salvezza diretta senza passare dagli spareggi. Si affrontano due formazioni che si assomigliano, costruite intorno a un gruppo giovane con l’inserimento di qualche veterano a fare da traino.

Per quanto riguarda i piemontesi, gli esperti sono la guardia Matteo Formenti e l’ala forte Niccolò Martinoni, classe ‘82 il primo, ‘89 il secondo. Sono loro a guidare un gruppo di giovanissimi nati a cavallo del 2000. Tra questi spicca il talento del 2003 Quinn Ellis, playmaker britannico di formazione italiana sotto contratto con l’Aquila Trento. Durante la stagione regolare Ellis ha viaggiato a 11.3 punti di media, 4.8 rimbalzi e 4.4 assist. Insieme a lui, si sono messi in evidenza anche gli altri under Matteo Ghirlanda e Karl Markus Poom. In vista del girone salvezza però, la società piemontese ha operato qualche cambiamento inserendo il bombardiere Kodi Justice al posto di Lucio Redivo e richiamando alla base il classe 2000 Alvise Sarto dopo l’avventura in serie A a Treviso. Justice ha segnato 28 punti domenica scorsa a Mantova e sarà il pericolo numero uno per l’OraSì. In campionato la Novipiù è stata la squadra che ha preso più rimbalzi dopo Treviglio, oltre 39 a partita, 11.5 dei quali offensivi. Il merito è soprattutto di Aaron Carver, che da solo ne cattura 10.4, 4 dei quali offensivi.

I rimbalzi sono uno dei punti deboli dell’OraSì in questa stagione, dunque i giallorossi dovranno tenere la guardia molto alta a Casale. Inoltre, in un girone come il Verde, nel quale si perdevano mediamente più palloni rispetto al Rosso, la Novipiù è stata una delle più attente in questa statistica, perdendone poco più di 13 in media. È stata infine una delle squadre che ha messo a referto più assist, quasi 17 a partita. Le sue percentuali al tiro da due risultano però le più basse del campionato con un 47% di positività che ha confermato anche a Mantova nel primo incontro della seconda fase. Si difende però da tre, tirando col 33%: 9 triple su 28 tentativi a Mantova.

"Affrontiamo una squadra molto fisica e dovremo fare i conti con questo loro punto di forza - sottolinea Federico Bonacini -. Inoltre dovremo cercare di limitare i loro tanti tiratori da tre punti poiché questa potrebbe essere una delle chiavi del match". L’OraSì dovrà anche approfittare di una difesa che concede circa 78 punti a partita e togliersi di dosso le scorie di domenica scorsa. "Abbiamo sicuramente l’amaro in bocca per esserci fatti soffiare quella partita dopo tre quarti e mezzo ottimi - conclude Bonacini -, ma ci sono ancora sette gare e sappiamo dove dobbiamo migliorare, quindi proveremo a riscattarci a partire da questa trasferta".

