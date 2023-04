"Orgoglioso dei miei ragazzi. E Bovo resta"

"Si riparte da chi ha il contratto, da chi ha sposato il progetto triennale, ovvero Mancini, Bovolenta, Orioli, Goi e Arasomwan". Marco Bonitta guarda già al futuro della sua creatura. La Consar Rcm del domani è già ‘scritta’. Quella che dovrà appassionare ancor di più la città, con l’obiettivo parallelo di riempire il Palacosta, ha già una impalcatura di ottima prospettiva. Il ‘presente’ ha detto che, il ko al tiebreak di gara2 dei quarti di finale dei playoff contro la corazzata Vibo, sta nella logica delle cose. Ma, la distanza fra due squadre con obiettivi peraltro molto diversi, non è così eccessiva, come del resto è stato dimostrato nel momento in cui il match – ad esempio nell’appassionante 4° set – si è avvicinato all’epilogo.

L’altalena del punteggio, dal 24-22 ai tre match ball annullati sul 24-25, 25-26 e 26-27, fino al 29-27, hanno tenuto incollati ai seggiolini i 600 del Palacosta che, alla fine, hanno tributato il giusto applauso ai protagonisti in campo: "La cosa più bella – ha rilevato Bonitta – è stato proprio il riconoscimento da parte del pubblico, dell’impegno, della crescita e della volontà che si sono viste in campo. Alcuni dei miei giocatori non erano in perfette condizioni fisiche, ma hanno stretto i denti, come devono fare i veri giocatori. Questo tributo che il pubblico di Ravenna ha dato a loro, lo ripeto, è stata la cosa più gratificante". Il salto di qualità della Consar si è percepito nitidamente. I giallorossi sono usciti di scena al primo turno dei playoff, ma con grande onore: "È stata soprattutto una crescita mentale e di tenuta – ha proseguito Bonitta – anche se ci sono ancora alcuni set che perdiamo in maniera netta. Ad esempio il 3° parziale dell’altra sera è volato via in un attimo. C’è tuttavia anche il risvolto della medaglia, perché, dal punto di vista tecnico, così come a livello emotivo, il 4° set vinto in quel modo, è ‘tanta roba’. Siamo stati sotto; li abbiamo rimontati, e poi siamo andati punto a punto. Ad un certo momento sembrava vinta; immediatamente dopo, sembrava persa, poi l’abbiamo rimessa in gioco. Siamo stati lucidi a fare quello che dovevamo, nei palloni decisivi". Una volta raggiunto il tiebreak, e costretto Vibo ad un ‘supplemento’ non del tutto preventivabile, la ‘birra’ ha cominciato a scarseggiare: "Nel tiebreak – ha ammesso il tecnico ravennate – ci sarebbe voluto davvero un rabbocco di energie, ma l’importante è che abbiamo tenuto fino alla fine, e questa è indubbiamente una buona base per ripartire". Resta lo spettacolo e la progressione di un match ‘didattico’ sotto molti punti di vista: "Soprattutto in battuta – ha concluso Bonitta – siamo partiti ancora un po’ contratti. Questa fase è durata poco. A Vibo invece, in gara1, era durata un po’ di più, ed eravamo andati sotto 2-0. Nel 2° set abbiamo imposto il nostro gioco, e la battuta ci ha sorretto fino alla fine. La squadra e i singoli sono stati stupendi, sono molto orgoglioso di loro. Tutti, indistintamente. Perché poi, quelli che di solito danno il proprio contributo, sono entrati tutti. E hanno cercato di cambiare qualcosina durante la partita".