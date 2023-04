Oro nell’arrampicata per Ludovico Borghi

Sono cinque le medaglie vinte dagli atleti ravennati nella prima tappa di Coppa Europa Speed disputatasi Tarnow in Polonia. L’oro se lo sono aggiudicati Ludovico Borghi (foto), che ha centrato una doppietta, e Marco Rontini, mentre Eva Mengoli ha vinto l’argento. Bronzo per Alice Strocchi. Rontini, negli Junior Male, è approdato alle finali insieme all’ucraino Denys Mozolevych, che ha battuto per soli sei centesimi, mentre Borghi se l’è dovuta vedere con lo Spagnolo Fernadez per la vittoria negli Youth A Male. Argento nelle Youth B Female per Eva Mengoli. Bronzo tra le Youth A Female, per Alice Strocchi ravennate della Carchidio Strocchi. A Marina si è svolta l’ultima tappa del Campionato Regionale Lead Senior, con dominio di Sara Strocchi (vittoria e titolo). Terza Caterina Pazzaglia, che ha mantenuto il 2° posto in classifica dietro a lei. Della Istrice anche il primato a squadre, grazie ai piazzamenti di Nicole Francesconi, Giulia Pironi, Giulia Asirelli Michela Guerra e Sara Alsini, oltre che in campo maschile da Andrea Lidonnici, secondo nella gara e nel campionato.