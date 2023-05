Oro per Rossini

La Nuova Rinascita Pattinaggio Ravenna ha gareggiato a Rovigo nella prima tappa del Gran Premio Giovani (GPG), il Trofeo memorial Ponzettti giunto alla sua 37esima edizione, che accoglie quest’anno più di 600 atleti. Argento per Giacomo Bassetti e Cristiano Rossini (Ragazzi 12), il primo nella gara 300m sprint e il secondo nella gara 2000 m in linea. Buoni piazzamenti anche per Sara Bassetti, Greta Baldas, Camilla Tramontani, Filippo Veggetti, Antonio D’Angelo, Alessandro Tellarini, Bianca delle Monache e Alice Tramontani. La squadra ravennate ha preso parte anche al Trofeo del Lavoro a Ferrara. Rossini si è aggiudicato la gara 1000 in linea, mentre Bassetti a otto millesimi dal primo, ha conquistato l’argento nella gara sprint.