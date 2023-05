Oro per Vincenzo Ancona

Il Team Romagna Judo di Lugo ha preso parte nello scorso fine settimana alla Qualifica Campionato Nazionale Uisp a Baricella, presentando quattro atleti che hanno tutto ottenuto ottimi risultati.

Vincenzo Ancona ha vinto l’oro, Riccardo Casella l’argento e Federico Sangiorgi il bronzo.

Bene anche Aya Harraz che ha raggiunto la finale. A Castel Maggiore erano invece impegnati gli esordienti B per il Campionato Regionale e il Team Romagna ha vinto altre tre medaglie, confermando l’ottima preparazione dei suoi atleti: Alessandro Cavalcanti si è aggiudicato l’argento, mentre Luca Rani ed Elisa Sun il bronzo. Oro per Isabelle Ancona tra gli Esordienti. Il prossimo appuntamento per il Team è nel fine settimana a Montichiari dove si terrà il Trofeo Italia, Gara del circuito Italia Federale valevole per la Ranking List Nazionale.