Ostacoli e salto in alto, doppio bronzo per Davide Benini

Pioggia di medaglie per l’Atletica Ravenna a Parma, ai Campionati Regionali Indoor Ragazzi. Davide Benini (a destra in foto), ha centrato due podi, nei 60 ostacoli e nel salto in alto. Benini in finale ha migliorato il suo personale e con il tempo di 9’’55 ha chiuso terzo, così come nel salto in alto (1,43 per lui, primato personale). Nel lungo Alice Bergamini migliora il suo record personale e con 4,25 è sesta. Ad Ancona altra medaglia per Angelica Antonioli, convocata dalla Fidal Emilia Romagna nel meeting nazionale per rappresentative regionali categoria cadettecadetti ’Ai Confini Delle Marche’. La staffetta 4x200 metri composta da Canovi, Antonioli, Galluzzi, Manfredini ha conquistato il secondo posto con un crono di 1’45.62, migliorando il tempo della scorsa edizione Podio anche per la rappresentativa regionale, arrivata terza.