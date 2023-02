Ostacolo Gs per il San Zaccaria Brisighella con la big Edelweiss

In attesa del turno di recupero programmato per mercoledì – tranne Palazzuolo-Brisighella, rimandata a inizio marzo – tornano in campo le formazioni del girone M di Seconda. Il San Zaccaria, secondo a 2 punti, guida l’assalto alla capolista Edelweiss, impegnata in casa in un classico testa-coda col San Potito, in fondo alla graduatoria con 10 punti, assieme al Brisighella. I ravennati, invece, sono impegnati nel derby con Gs Romagna al "Baroncelli" di Sant’Antonio. In agguato la terza forza del campionato, il Low Street Ponte Nuovo, atteso ad una sfida non facile a Porto Fuori, formazione sempre temibile tra le mura amiche. Nel girone I gran derby tra le due ravennati meglio piazzate: a Bagnara, infatti, si disputa la sfida tra i locali e il Real Faenza, rispettivamente al quarto e terzo posto della graduatoria, con i granata faentini tra le formazioni più in forma del momento.

Programma (19ª giornata, ore 14,30). Girone M: Edelweiss Jolly-Brisighella, F. Zarattini-S. Potito, Gs Romagna-San Zaccaria, Godo-Modigliana, Lugo-Vecchiazzano, P. Fuori-Low Street, S. Pancrazio-Palazzuolo.

Classifica: Edelweiss Jolly 41; S. Zaccaria 39; Low Street 36; Modigliana 34; F. Zarattini*, Palazzuolo* 26; Godo 24; P. Fuori 20; S. Pancrazio 18; Vecchiazzano 17; Lugo, Gs Romagna 15; Brisighella, S. Potito 10. Girone I: Atl. Mazzini-Dozzese, Bagnara-R. Faenza, B. Tuliero-Jcr Juvenilia, Murri-O. Claterna, S. Lazzaro-Sp. Valsanterno, Sp. Pianorese-C. Guelfo, St. Azzurra-T. Pedagna. Classifica: Dozzese 48; T. Pedagna 38; R. Faenza 36; Bagnara 31; O. Claterna 30; Sp. Pianorese 25; Jcr Juvenilia 24; Sp. Valsanterno 23; Murri, C. Guelfo 19; B. Tuliero 18; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 13; Atl. Mazzini 12.

u.b.