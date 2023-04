Oxilia: "A Casale sarà una vera battaglia"

A metà del guado tra Cremona e Casale Monferrato, l’OraSì riflette sui propri errori per non ripetere una prestazione negativa come quella di domenica scorsa. Serve più lucidità mentale e tenuta prolungata per tutta la durata della gara, poiché i numerosi blackout in cui stanno cadendo i giallorossi negli ultimi tempi vanno a cozzare con le belle prestazioni mostrate negli ultimi due mesi della stagione regolare. "Contro Cremona ci sono mancate le energie mentali e fisiche per chiudere la partita e per consolidare il vantaggio di 14 punti che avevamo costruito – spiega Tommaso Oxilia, autore di una discreta prestazione sui due lati del campo –. Penso che il problema maggiore in tutto l’arco della partita, quindi non soltanto negli ultimi 10 minuti, sia stata la difesa. Abbiamo concesso troppi punti e questo ci ha condizionato nel risultato finale".

Analisi asciutta quella del numero 10. Effettivamente anche la tenuta dei primi due quarti non è stata in linea con i dettami di Lotesoriere. Troppi i 45 punti incassati nei primi 20 minuti, che sommati a una lotta a rimbalzo che ha visto i romagnoli sempre in affanno, dimostrano come le difficoltà siano emerse fin dai primi minuti per estendersi su tutto l’arco della partita. Soltanto nel terzo periodo si è vista la vera OraSì, quella capace di difendere di squadra e generare transizioni offensive efficaci come piace al tecnico. Nulla è perduto nonostante la sconfitta e la salvezza diretta è ancora alla portata di tutte le formazioni del girone Nero, ma passa per una serie di prestazioni ai limiti della perfezione, soprattutto a livello mentale. "Come ho sempre detto nel corso di questa stagione, è inutile fare pronostici perché vengono puntualmente disattesi – spiega Oxilia –. Noi pensiamo a una partita alla volta e ci stiamo concentrando soltanto sulla gara di sabato prossimo con Casale Monferrato". Anche la formazione piemontese è reduce da una sconfitta per cui si tratta di una gara delicata per entrambe le contendenti.

Casale ha perso a Mantova per 74-69 dopo avere comandato a lungo nel punteggio, in una gara comunque molto equilibrata. Ha un roster che somiglia a quello dell’Orasì per età anagrafica, con due soli giocatori di esperienza in un gruppo piuttosto giovane. Gioca un basket che il direttore generale Giorgio Bottaro ha definito ’piacevole’ ed è rimasta a lungo in lotta per la salvezza diretta con Latina durante la stagione regolare. In casa ha vinto il 50% delle partite battendo gran parte delle squadre della sua stessa fascia di merito e facendo anche scalpi importanti come quelli di Milano e Treviglio. Dunque l’OraSì si troverà di fronte una squadra concreta e motivata. Chi perde probabilmente dovrà iniziare a pensare a come raggiungere gli spareggi salvezza al meglio delle cinque gare. "Andiamo a Casale per vincere e rifarci di una sconfitta che brucia ancora. Sappiamo di trovare un avversario agguerrito quanto noi, avendo perso la prima partita, quindi mi aspetto una partita tosta. Sarà una vera battaglia, ma dobbiamo essere noi a vincerla". Si gioca sabato sera alle ore 19.30 sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris.

Stefano Pece