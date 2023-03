Pallamano A1 Romagna, seconda vittoria

Arriva la seconda vittoria stagionale per la Pallamano Romagna che travolge – ottimo segno in ottica playout – il Carpi 32-20 in una gara mai in discussione, dopo un primo tempo chiuso sul 18-11 a favore dei manfredi. La squadra di Melis ha vissuto la magnifica giornata di Ivan Antic, autore di 10 gol alla fine e di Martin Di Domenico, in rete 5 volte. Evitare l’ultimo posto sarà ugualmente difficile ma l’aritmetica ancora non condanna la squadra faentina che si giocherà nella post season la permanenza nella serie A Gold. Risultati. Serie A Gold (23ª giornata): Fasano-Brixen 29-27, Merano-C. Magnago 30-26, Fondi-Pressano 25-26, Secchia Rubiera-Albatro 21-29, Sassari-Bozen 26-23, Pallamano Romagna-Carpi 32-20, Conversano-Campus Italia 46-31. Classifica: Brixen 42; Merano 38; Fasano 37; Sassari 35; Conversano 32; Pressano 27; Bozen 25; C. Magnago 23; Albatro* 17; Fondi 16; Rubiera* 11; Carpi 9; Campus Italia 9; Pallamano Romagna 6. u.b.