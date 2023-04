Pallamano Romagna a Siracusa Obiettivo: risalire dall’ultimo posto

Impegnativa trasferta, non solo per la forza dell’avversario ma anche per la difficoltà logistica, per la Pallamano Romagna che questa sera alle 19 giocherà al Pala Akradina di Siracusa contro l’Albatro che ha 17 punti ma deve recuperare la gara contro il Rubiera il 12 aprile. Mentre i faentini sono certi di dover raggiungere la salvezza attraverso la post season e i playout, i siciliani possono mantenere la categoria direttamente al termine della stagione regolare. Ma per farlo devono mantenere il punto di vantaggio su Fondi e, dunque, superare la Pallamano Romagna questa sera. Di contro il Romagna vincendo potrebbe lasciare anche l’ultimo posto in classifica e avere playout decisamente più agevoli. Il Teamnetwork Albatro non ha proprio un attacco al fulmicotone, visto che ha segnato 586 reti subendone però soltanto 614. Nella gara di andata si sono imposti i siciliani 32-24 dopo un primo tempo, però, molto combattuto concluso 16-13 per i siracusani. Fabrizio Tassinari, con 6 reti, è stato il miglior marcatore della formazione romagnola anche se è stato Jan Gorela il top scorer della serata. Programma serie A Gold (24ª giornata, ore 19): Bozen-Merano, Fasano-Campus Italia, Brixen-Sassari, Carpi-Conversano, Albatro-Pallamano Romagna, Pressano-Secchia Rubiera, C. Magnago-Fondi. Classifica: Brixen 42; Merano 38; Fasano 37; Sassari 35; Conversano 32; Pressano 27; Bozen 25; C. Magnago 23; Albatro* 17; Fondi 16; Rubiera* 11; Carpi 9; Campus Italia 9; Pallamano Romagna 6.

u.b.